Эстония направила полицейское подразделение на латвийско-белорусскую границу

На латвийско-белорусской границе возросло число незаконных пересечений границы и попыток пересечения, в связи с чем пограничная охрана Латвии обратилась к Департаменту полиции и погранохраны с просьбой о помощи. Эстония приняла решение удовлетворить просьбу и 20 сентября направила в Латвию команду ESTPOL8, состоящую из 12 человек, в которую входят сотрудники разных подразделений и префектур Департамента полиции и погранохраны.

Задача ESTPOL8 - участие в наземном патрулировании, наблюдение с помощью дронов и мониторинг ситуации. Командирование продлится до 4 октября, после чего команда вернется в Эстонию.

По словам руководителя отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара, цель командированной в Латвию команды ESTPOL8 - помочь коллегам обеспечить безопасность границы и приобрести необходимый опыт. „Латвийско-белорусская граница - граница НАТО и внешняя граница ЕС, так что это и наша граница. Поэтому оказание помощи нашим южным соседям увеличивает также внутреннюю безопасность Эстонии. Попытки миграционной атаки на границах наших южных соседей показывают, насколько важно для нас сейчас готовиться к кризису, так как аналогичные атаки в какой-то момент могут быть направлены и на нас. Работа в другой стране и в международной среде позволит нашим сотрудникам получить очень хороший опыт и повысит готовность Департамента полиции и погранохраны действовать в подобной ситуации,“ - заявил руководитель отдела пограничной охраны.

Руководитель команды ESTPOL8 Эдраг Паул подтвердил, что подготовка завершена и подразделение готово к командировке. „Команда состоит из представителей разных префектур и рабочих сфер, чтобы мы могли успешно справляться с выполнением разных задач. Прежде всего, мы оказываем помощь в патрулировании границы, но при необходимости готовы также включиться в усмирение толпы,“ - заявил начальник ESTPOL8.