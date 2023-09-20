Под колесами автомобиля погиб пешеход

Сообщение о тяжелом ДТП в Тарту поступило в Центр тревоги сегодня ночью в 3:58. По первоначальным данным, 56-летний пешеход начал пересекать проезжую часть на перекрестке улиц Туру и Соола в Тарту, когда был сбит двигавшимся по улице Туру фургоном Peugeot Boxer. Пешеход тяжело пострадал в ДТП и скончался на месте происшествия.

По сообщению полиции, фургон двигался по улице Туру в сторону улицы Айда, когда столкнулся с приблизившимся справа пешеходом. По какой причине водитель фургона вовремя не заметил пешехода и что стало причиной ДТП с такими тяжелыми последствиями, должно выяснить уголовное делопроизводство. Известно, что ДТП произошло в темное время на перекрестке, где на светофорах для всех участников движения горел желтый свет. Дорога на месте происшествия покрыта асфальтом, поверхность земли была мокрой от дождя, максимальная разрешенная скорость там составляет 50 км/ч.

Находившийся за рулем фургона мужчина был трезв и имеет водительские права. Степень трезвости пешехода выяснится в ходе экспертизы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.