Рейтинги партий: поддержка Isamaa достигла исторического максимума, отрыв Партии реформ от EKRE вырос еще больше

Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 25,9%, EKRE - 23,2% и Центристскую партию - 16,3% граждан, имеющих право голоса.

По сравнению с результатами совокупных опросов за предыдущие 4 недели (с 14 августа по 11 сентября) поддержка Партии реформ выросла на 1,3 процентных пункта, популярность EKRE в то же время снизилась на 0,6 процентных пункта, а центристов - на 0,9 процентных пункта.

На четвертой строчке остается оппозиционная Isamaa, поддержка которой увеличилась с 11,8% до 13,2% - максимального высокого уровня за всю историю опросов Norstat.

Рейтинг входящей в коалицию Социал-демократической партии повысился с 9,9% до 10%, а поддержка третьего участника правящей коалиции - партии Eesti 200 - снизилась с 7,4% до 6,7%.

Коалиционные партии (реформисты, Eesti 200, соцдемы) поддерживают 42,6% респондентов, а оппозиционные - 52,7%.

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