„Оформить кредит - легко!“ Навязчивые кредитные организации оказывают давление на людей

В августе на призыв отреагировали 18 раз, и Департамент по-прежнему ждет сообщений о подобных действиях, которые агрессивно побуждают или оказывают давление на потребителей с целью получения кредита, увеличения кредитного лимита или доведения до конца не полностью заполненной кредитной заявки.

„Почти за месяц мы получили от потребителей около 35 скриншотов SMS-сообщений и электронных писем, рассылаемых различными кредиторами. Некоторые из сообщений имеют признаки агрессивной торговой политики, когда оказывается чрезмерное давление с целью заставить заполнить до конца кредитную заявку или же кредитор прибегает к использованию злободневных тем как к инструменту влияния. Мы благодарим всех тех, кто обратил наше внимание на подобные запрещенные приемы, и призываем вас и впредь пересылать нам подобные сообщения, если вы видите, что кредитор использует агрессивные методы торговли“, - поясняет Ульрика Паавле, руководитель отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

К агрессивным коммерческим приемам может относиться как направление потребителю агрессивного предложения по кредиту в рамках особых обстоятельств или в связи с текущими и злободневными событиями, так и оказание необоснованного давления на потребителя с целью получить до конца заполненное им заявление на получение кредита.

К особым обстоятельствам можно отнести использование трудного материального положения потребителя, например, обращение за кредитом для оплаты счетов за электроэнергию, покупки подарков ко дню рождения или для того, чтобы купить все необходимое к школе.

Использование злободневных событий как инструмента влияния кредитора на заемщика может включать следующее: действия, направленные на то, чтобы заставить потребителя взять кредит на празднование какого-либо события до его наступления. Примерами таких событий могут быть: Иванов день, день рождения, „достойный“ летний отпуск, международное мероприятие, происходящее в Эстонии и т.д.