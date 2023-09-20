Число посетителей Таллиннского зоопарка растет. Чем порадует зоопарк в новом сезоне?(1)
Число посетителей Таллиннского зоопарка растет второй год подряд – этому могло поспособствовать пополнение коллекции, открытие экспозиции „Тропический лес“ и проведение дней бесплатного посещения для детей и молодежи. Детские субботы продолжатся и в предстоящем зимнем сезоне.
Если в 2021 году Таллиннский зоопарк посетило около 297 600 человек, то в 2022 году этот показатель увеличился на 52 800 человек, превысив отметку в 350 000. За восемь месяцев текущего года зоопарк посетили свыше 310 100 человек, что более чем на 17 300 больше, чем за тот же период прошлого года.
„Приятно видеть, что популярность Таллиннского зоопарка растет. Это говорит о том, что усилия зоопарка по пополнению коллекции, а также открытие экспозиции „Тропический лес“ и проведение бесплатных дней для детей принесли свои плоды. Безусловно, зоопарк и впредь будет предлагать увлекательные возможности для знакомства с миром животных и природы, а также продолжит традицию проведения дней бесплатного посещения для детей, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Наряду с этим продолжается прямой поиск директора зоопарка, мы ищем человека, который сможет целенаправленно развивать учреждение и в дальнейшем“.
В 2022 году коллекция Таллиннского зоопарка пополнилась редкими видами, которые встречаются лишь в нескольких зоопарках, такими как варан Рейзингера, мангровая змея и зеленый древесный удав. Коллекция пополнилась также несколькими новыми видами, ранее не содержавшимися в Таллиннском зоопарке, которые были привезены в связи с открытием экспозиции „Тропический лес Юго-Восточной Азии“: рыжехвостый калао-пенелопидес, балийский скворец, летучая лисица, серая рисовка, двупалый ленивец, восточная бескоготная выдра, короткохвостый питон, варан Куминга, изумрудный сцинк и угольная черепаха.
В предстоящем зимнем сезоне дети и молодежь до 19 лет по-прежнему смогут раз в месяц бесплатно посещать зоопарк. Дни бесплатного посещения для детей будут проводиться с середины октября по апрель в каждую вторую субботу месяца. В летнем сезоне зоопарк продолжит предлагать бесплатный вход детям в День защиты детей и в день рождения зоопарка.
В Таллиннском зоопарке продолжается строительство Долины тигров – исключительного по масштабам в Европе ландшафтно-архитектурного решения, в котором для обитателей будет создана среда, максимально приближенная к природной. Там будут построены преимущественно открытые вольеры для амурского тигра, но есть и планы по экспонированию и других дальневосточных видов – леопарда, красного волка, красной панды и енота. Комплекс будет построен к концу этого года, после чего начнутся работы по обустройству помещений. Долина тигров откроется для посетителей после того, как животные освоятся в новом доме.
В Таллиннском зоопарке насчитывается около 350 видов, он является домом более чем для 7000 животных. Зоопарк участвует почти в 60 международных программах, направленных на увеличение численности находящихся под угрозой исчезновения видов. Зоопарк – одно из ведущих учреждений, занимающихся экопросвещением, активно участвуя в научных исследованиях в области охраны видов.
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