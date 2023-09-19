Алар Карис на встрече с Генсеком ООН: Россия ведет себя в Черном море как пират

„Нужно искать решения проблем, которые Россия создала войной, и помочь Украине найти пути экспорта зерна, а не ослаблять санкции, введенные против России как агрессора, и не позволять ей чувствовать себя вольготно в Черном море и диктовать свои условия“, - заявил президент Карис.

Президенты Алар Карис, Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич обсудили с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем влияние развязанной Россией агрессивной войны на снабжение мира продовольствием и возможности экспорта украинского зерна. „Для этого необходимо сохранить и, по возможности, расширить открытый гуманитарный коридор Украины в Черном море, а также искать решения по сохранению альтернативных каналов экспорта украинского зерна на территории Европейского союза. Мы, конечно, не можем поддаваться на шантаж со стороны агрессора в этом процессе. Черное море не является территориальным морем России, и в настоящее время она ведет себя там как жестокий пират, препятствуя свободному движению судов с гуманитарными грузами в нарушение международных правил, включая свободу судоходства“, добавил президент Карис.

Подводя итоги встречи, президент Карис заявил, что именно Россия виновата в глобальном продовольственном кризисе. „Если бы не война, не случилось бы и кризиса, а продолжая агрессию, бомбя украинские порты, похищая и уничтожая зерно, Россия ставит под угрозу жизни миллионов людей. Решение, на котором должна сосредоточиться ООН, заключается в прекращении войны с учетом территориальной целостности и суверенитета Украины и мирного плана президента Зеленского“, заявил глава Эстонского государства.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества стран-членов Европейского союза по сохранению открытых каналов транспортировки зерна и возможное использование балтийских портов для увеличения экспорта украинского зерна.