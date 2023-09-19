Активист EKRE, возложивший к памятнику Пятсу флаг ЭССР, сам сдался полиции

Пыльтсам написал в социальных сетях, что своей акцией протестовал против так называемого „закона о враждебной риторике“ (эст. vaenukõne seadus), который сейчас находится в производстве Рийгикогу.

„Государство не может наказывать человека за его совесть - грех в глазах Бога не может быть грехом в глазах законодателя - именно это произошло в советское время и в виде метаморфозы передалось в западный мир“, - заявил он в своем посте в Facebook.

По словам Пыльтсама, он действовал самостоятельно, и партийная принадлежность не играет в этом никакой роли. „Партия не определяет мою сущность, это моя сущность определяет, к какой партии я больше всего подхожу“, - написал он в своем блоге по этому поводу.

„Это была акция, которая в итоге удалась. Я не вижу здесь никакого правонарушения: символика ЭССР не запрещена, и ни одна статья здесь не работает - ставить вещи на памятники - это нормально“, - отметил он.

В настоящее время полиция не продвинулась в производстве по правонарушению.

Протест EKRE

За месяц до акции Пыльтсама Эстонию облетела новость, что рано утром 22 июля депутат парламента Яак Валге (EKRE) и поэт Андрес Ауле вывесили красный флаг на барельефе Юхана Смуула.

И Валге, и Ауле публично выразили сожаление по поводу того, что Союз писателей Эстонии решил оставить на здании барельев Юхана Смуула, участвовавшего в депортации 1949 года. Валге считает, что Союз писателей допустил ошибку.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.