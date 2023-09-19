Глава МВД: Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами

Ляэнеметс сообщил, что в четверг он планирует предложить правительству ввести задним числом с 13 сентября период, в течение которого владельцы автомобилей с российскими номерными знаками, уже находящихся в Эстонии, должны либо зарегистрировать автомобиль в Эстонии, либо вывезти его из страны.

По сроку договорятся в правительстве, сказал Ляэнеметс.

„Мы будем сотрудничать по деталям с Налогово-таможенным департаментом, который является применителем санкций, а также с Транспортным департаментом и нашими собственными подведомственными учреждениями“, - сказал министр.

На прошлой неделе все страны Балтии, Польша и Финляндия по инициативе Эстонии приняли решение закрыть свои границы для автомобилей с российскими номерными знаками. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал тогда Delfi, что, по толкованию новой санкции Еврокомиссии, автомобили следовало бы конфисковывать. Однако сейчас делать это не спешат.

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