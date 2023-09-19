ФОТО | Правительство вновь обсуждает бюджет. Премьер об источнике доходов: банки должны внести свой солидарный вклад

Переговоры на прошлой неделе на мызе в Вихула и вчерашняя дискуссия пока не привели к конкретным решениям.

Помощь ищут, например, в возможности просто смягчить правила. Сегодня Министерство финансов направило на согласование законопроект о внесении изменений в базовый закон о государственном бюджете, который призван упростить правила, по которым правительство должно составлять бюджет. Вероятно, поправка позволит планировать бюджеты на четыре года, с 2024 по 2027, с общим дефицитом на 1,9 млрд. евро выше, чем по действующим правилам.

Кроме того, правительство планирует оставить в бюджете на 2025 год пустую строку налоговых поступлений без конкретной категории налогов, которая, как ожидается, составит 400 млн евро, или около одного процента от ожидаемого ВВП, пишет ERR.

Неясно, однако, будут ли введены какие-либо конкретные дополнительные налоги, о которых сейчас объявлено. Кая Каллас открыто говорила о налоге на лимонад, но в контексте государственного бюджета эта денежная инъекция была бы незначительной. Социал-демократы также предложили ввести специальный банковский налог, но Партия реформ, скорее будет против этого. Сегодня Кая Каллас встретилась с представителями банков. После этого она не давала комментариев прессе. Банки выступают против специального налогообложения.

Незадолго до 14:00 журналисты спросили Каллас, как прошла встреча. „Нормально“, - ответила Каллас и парировала вопросы. Он подчеркнула, что хотела сначала рассказать о встрече своим партнерам, чтобы они не должны были читать об этом в прессе.

„Мой посыл был таким: как мы можем разрешить ситуацию, чтобы банки внесли свой солидарный вклад“, - сказала она, открыв всё-таки карты того, что произошло на встрече. Как будет выглядеть солидарный взнос, она не уточнила. Стала ли Партия реформ сторонником банковского налога? „Нет, нет, нет“, - ответила премьер-министр. „Я не ходила на этом настаивать“, - отметила она.