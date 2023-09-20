ЧП и криминал
20.09.2023, 12:20

Оправдан адвокат, обвинявшийся в причастности к наркобизнесу. Его клиент приговорен к 11 годам тюрьмы

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Кристьян Туул был оправдан.
Кристьян Туул был оправдан.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

За передачу зашифрованного послания Петера Перкина, подозреваемого в наркопреступлении, его защитник Кристьян Туул предстал перед судом по обвинению в обороте наркотиков. Суд оправдал Туула и еще одного обвиняемого. Как пишет издание Eesti Päevaleht, их расходы на юридическую помощь в размере 90 000 евро оплатит государство.

Когда в 2020 году по подозрению в наркобизнесе задержали Петер Перкина, его защитником стал присяжный адвокат Кристьян Туул. Полгода спустя стало известно, что в числе обвиняемых в масштабном наркобизнесе, кроме лиц, имена которых известны эстонской общественности, оказался и адвокат Туул.

Согласно обвинению, находящимся на свободе членам группировки Кристьян Туул передавал указания своего находящегося под стражей клиента, касающиеся дальнейшей продажи наркотиков.

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