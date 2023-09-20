20.09.2023, 12:20
Оправдан адвокат, обвинявшийся в причастности к наркобизнесу. Его клиент приговорен к 11 годам тюрьмы(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
За передачу зашифрованного послания Петера Перкина, подозреваемого в наркопреступлении, его защитник Кристьян Туул предстал перед судом по обвинению в обороте наркотиков. Суд оправдал Туула и еще одного обвиняемого. Как пишет издание Eesti Päevaleht, их расходы на юридическую помощь в размере 90 000 евро оплатит государство.
Когда в 2020 году по подозрению в наркобизнесе задержали Петер Перкина, его защитником стал присяжный адвокат Кристьян Туул. Полгода спустя стало известно, что в числе обвиняемых в масштабном наркобизнесе, кроме лиц, имена которых известны эстонской общественности, оказался и адвокат Туул.