Оправдан адвокат, обвинявшийся в причастности к наркобизнесу. Его клиент приговорен к 11 годам тюрьмы

Когда в 2020 году по подозрению в наркобизнесе задержали Петер Перкина, его защитником стал присяжный адвокат Кристьян Туул. Полгода спустя стало известно, что в числе обвиняемых в масштабном наркобизнесе, кроме лиц, имена которых известны эстонской общественности, оказался и адвокат Туул.