ФОТО | Новый рост! Заправки подняли цены на топливо

Вчера 95-й бензин на заправках стоил 1,799 евро за литр, 98-й бензин - 1,849 евро и дизельное топливо - 1,679 евро. Сегодня на заправках Circle K видны уже новые цены.

Литр 95-го бензина у Circle K теперь стоит 1,819 евро, литр 98-го - 1,869 евро. Цена за литр дизельного топлива составляет 1,749 евро.

„Из-за роста закупочных цен сегодняшнее повышение цен на заправочных станциях было неизбежным“, - сказал руководитель по маркетингу и коммуникации Neste Ристо Сюллусте. Однако Neste не видела необходимости повышать цену на дизельное топливо в такой же степени, как конкуренты. Конкуренты скорректировали свои первоначальные цены, добавил Сюллусте. Кроме того, цена на дизельное топливо Neste MY из возобновляемого сырья сегодня не выросла.

Конкурент не присоединился к предыдущему повышению цен

12 сентября компания Olerex повысила цены на топливо. Цена 95 литров автомобильного бензина составила 1,819 евро, 98 – 1,869 евро. Цена литра дизельного топлива составила 1,739 евро. 13 сентября цена литра автомобильного бензина 95 снова составила 1,799 евро, бензина 98 - 1,849, дизельного топлива - 1,679 евро.

Руководитель по маркетингу и коммуникации Neste Ристо Сюллусте тогда заявил, что повышение цен на топливо произошло, но менее чем на полчаса. Он добавил, что Neste не повышала цены на топливо, из-за чего конкуренты вновь снизили цены. „По нашему мнению, инициированное вчера повышение цен не было оправдано для потребителя. Наш шаг предотвратил рост цен на всем рынке“, - заявил Сюллусте 13 сентября.

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