В Польше от „болезни легионеров“ умерло уже 25 человек. Насколько велика угроза для Эстонии?

Легионеллез, или „болезнь легионеров“, – острое инфекционное заболевание бактериального происхождения. Риск заболеть легионеллезом выше у пожилых людей (старше 50 лет), курильщиков, людей с хроническими заболеваниями легких и людей с иммунодефицитом – перенесших химиотерапию, диабет, печеночную и почечную недостаточность и др.

В этом году в Эстонии выявлено 18 случаев болезни легионеров, в то время как в 2022 году за тот же период было – всего шесть. Главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс в разговоре с RusDelfi объясняет, что все случаи заболевания были спорадическими, т. е. заболевали единично, и общего очага заражения выявлено не было.

По ее словам, болезнь попадает в организм человека при вдыхании водных аэрозолей, которые были загрязнены возбудителем, например, при использовании душа, увлажнителей воздуха, пребывании вблизи фонтанов. „Проглатывание или употребление воды не вызывает заболевания“, – уверяет Варьяс.

„Бактерии легионеллы широко распространены в большинстве природных и искусственных пресных водоемов, откуда они могут попасть в наши водопроводы. Таким образом, эти бактерии встречаются в системах водоснабжения многих учреждений и домов“, – объясняет Варьяс и добавляет, что в целом их уровень остается в пределах, не представляющих угрозы для здоровья человека.

В данный момент это заболевание в основном распространено в районе Жешува. „Поскольку легионеллез не передается от человека к человеку, и для того, чтобы заболеть, необходимо вдыхать возбудителей в виде мелких капель воды – аэрозолей, – то прямой опасности для жителей Эстонии – нет“, – сообщает Варьяс.

По ее словам, за путешествующими водителями также ведется наблюдение, и государства-члены ЕС обмениваются соответствующей информацией. Главная цель – предотвратить заболевания через различные услуги, особенно в местах туристского размещения, бассейнах и спа-центрах.

Меры профилактики