В Польше от „болезни легионеров“ умерло уже 25 человек. Насколько велика угроза для Эстонии?
В конце лета польские СМИ сообщали, что в районе Жешува (город на юге Польши, неподалеку от украинской границы – прим. ред.) распространился легионеллез (болезнь легионеров). По последним данным, число заболевших –164 человека, умерло от этой болезни – 25 человек в возрасте от 53 до 98 лет. В настоящее время в Польше продолжается расследование. В Эстонии в этом году было диагностировано больше случаев заражения этой болезнью, чем в предыдущие годы. RusDelfi узнал стоит ли эстоноземельцам опасаться и какие меры профилактики следует предпринять.
Легионеллез, или „болезнь легионеров“, – острое инфекционное заболевание бактериального происхождения. Риск заболеть легионеллезом выше у пожилых людей (старше 50 лет), курильщиков, людей с хроническими заболеваниями легких и людей с иммунодефицитом – перенесших химиотерапию, диабет, печеночную и почечную недостаточность и др.
В этом году в Эстонии выявлено 18 случаев болезни легионеров, в то время как в 2022 году за тот же период было – всего шесть. Главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс в разговоре с RusDelfi объясняет, что все случаи заболевания были спорадическими, т. е. заболевали единично, и общего очага заражения выявлено не было.
По ее словам, болезнь попадает в организм человека при вдыхании водных аэрозолей, которые были загрязнены возбудителем, например, при использовании душа, увлажнителей воздуха, пребывании вблизи фонтанов. „Проглатывание или употребление воды не вызывает заболевания“, – уверяет Варьяс.
„Бактерии легионеллы широко распространены в большинстве природных и искусственных пресных водоемов, откуда они могут попасть в наши водопроводы. Таким образом, эти бактерии встречаются в системах водоснабжения многих учреждений и домов“, – объясняет Варьяс и добавляет, что в целом их уровень остается в пределах, не представляющих угрозы для здоровья человека.
В данный момент это заболевание в основном распространено в районе Жешува. „Поскольку легионеллез не передается от человека к человеку, и для того, чтобы заболеть, необходимо вдыхать возбудителей в виде мелких капель воды – аэрозолей, – то прямой опасности для жителей Эстонии – нет“, – сообщает Варьяс.
По ее словам, за путешествующими водителями также ведется наблюдение, и государства-члены ЕС обмениваются соответствующей информацией. Главная цель – предотвратить заболевания через различные услуги, особенно в местах туристского размещения, бассейнах и спа-центрах.
Меры профилактики
„Факторами, способствующими размножению бактерий, являются биологические пленки в водопроводных системах, грязь, ржавчина и давно не эксплуатируемые трубопроводы, в том числе стыки труб и тупики“, – перечисляет Варьяс.
Чтобы не допустить размножения бактерий в системах водоснабжения, важно выполнять некоторые рекомендации. Их суть сводится к следующему: если используется холодная вода, то она должна быть ниже +20°С, если горячая, то выше – +55°С. Также важно регулярно проверять водопроводную и вентиляционную системы – это значит предотвращать застой воды в трубопроводах, выполнять их механическую очистку. В том числе важно следить за душевыми насадками и фильтрами.
„В Эстонии не планируется вводить дополнительные меры. Соблюдение температурного режима воды и недопущение застоя воды в трубах – достаточная профилактическая мера, позволяющая избежать заболевания“, – утверждает специалист.
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