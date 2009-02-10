ФОТО | В Таллинне начал работу инновационный детский сад
В здании детского сада в квартале Уус-Веэренни, спроектированном и построенном компанией Merko, начал работу новый филиал детского сада „ Kalli-kalli“. Сейчас в долгожданном детском учреждении в центре девять групп и почти 150 детей.
Детский сад построен в первую очередь для детей жителей Уус-Веэренни, но при наличии свободных мест принимает и детей других семей, проживающих рядом с кварталом. Детсад расположен на улице Тийу в непосредственной близости с парком Уус-Веэренни. Современное двухэтажное здание расположено на участке площадью почти 5000 квадратных метров. Вокруг здания площадью более 2000 квадратных метров расположены открытые площадки, на которых можно учиться новым навыкам и с удовольствием играть.
„Мы строили детский сад Уус-Веэренни с большой заботой, потому что для нас очень важно, чтобы наши клиенты в своем районе могли наслаждаться не только высококачественным жильем, но и полноценной жизненной средой и ее преимуществами. Мы очень рады, что в новом здании разместился именно детский сад „Kalli-kalli“ с многолетним опытом и инновационным подходом“, – признал Артур Кеэров, менеджер по развитию детского сада Уус-Веэренни.
„Интерес к детскому саду „Kalli-kalli“ в Уус-Веэренни был очень высок. К сожалению, в этом учебном году не удалось принять всех желающих. Но заявления на следующий год можно подавать непрерывно в течение всего учебного года“, – рассказала заведующая детсадом Уус-Веэренни Сигне Суурвяли.
В здании детского сада „Kalli-kalli“ в Уус-Веэренни работают четыре ясельные группы и пять групп детского сада. У нескольких групп свои особенности, чтобы как можно больше семей смогли найти для своего ребенка подходящую развивающую среду.
В двух проектно-ориентированных группах язык обучения – эстонский, а в двух – английский, можно также выбрать группу языкового погружения, где в зависимости от направления дети знакомятся либо с эстонским, либо с английским языком. Кроме того, в сотрудничестве с Эстонским объединением Монтессори была открыта группа Монтессори. Осенью следующего года планируется открыть еще одну такую группу.
Здание детского сада по адресу Тийу, 8 отличается от жилых домов Уус-Веэренни своей яркой и красочной архитектурой. При проектировании здания предусмотрено немало деталей, повышающих комфорт пользователя. Например, для входа на территорию и в помещения детского сада используется безопасное чиповое решение. Уличная зона оборудована разнообразным дворовым инвентарем, а также со двора есть прямой доступ к туалету, что обычно невозможно в старых детских садах. Солнечный парк на крыше здания позволяет сэкономить на затратах на электроэнергию.
Детский сад Уус-Веэренни станет общественным центром жилого квартала, где будет предлагаться ряд дополнительных услуг для семей – разнообразный выбор кружков как для детей, так и для взрослых, возможность проведения детских дней рождения, услуга летнего детского сада и городских лагерей. Для этого в детском саду предусмотрены просторные и светлые залы, которые при желании можно разделять звукоизоляционной перегородкой. Кроме того, детский сад будет предлагать различные опорные услуги для детей, такие как занятия игровой терапии, услуги психолога и логопеда.
Уус-Веэренни – крупнейший район комплексной жилищной застройки в центре Таллинна, расположенный между улицами Веэренни, Вана-Лыуна и Техника. В квартале, который строится поэтапно и имеет общую площадь около 12 гектаров, будет воздвигнуто около 50 жилых домов. На сегодняшний день заселены 38 многоквартирных домов. В квартале расположен общественный парк площадью 8500 квадратных метров с игровыми аттракционами, оживляющими городское пространство скульптурами, зоной отдыха и уголком для чтения.
Дополнительная информация о детском саду и подача заявления на место: kalli.ee/kalli-kalli-uus-veerenni
Информация о квартале и домах Уус-Веэренни: merko.ee/uus-veerenni
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