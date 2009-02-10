ФОТО | В Таллинне начал работу инновационный детский сад

Детский сад построен в первую очередь для детей жителей Уус-Веэренни, но при наличии свободных мест принимает и детей других семей, проживающих рядом с кварталом. Детсад расположен на улице Тийу в непосредственной близости с парком Уус-Веэренни. Современное двухэтажное здание расположено на участке площадью почти 5000 квадратных метров. Вокруг здания площадью более 2000 квадратных метров расположены открытые площадки, на которых можно учиться новым навыкам и с удовольствием играть.

„Мы строили детский сад Уус-Веэренни с большой заботой, потому что для нас очень важно, чтобы наши клиенты в своем районе могли наслаждаться не только высококачественным жильем, но и полноценной жизненной средой и ее преимуществами. Мы очень рады, что в новом здании разместился именно детский сад „Kalli-kalli“ с многолетним опытом и инновационным подходом“, – признал Артур Кеэров, менеджер по развитию детского сада Уус-Веэренни.

„Интерес к детскому саду „Kalli-kalli“ в Уус-Веэренни был очень высок. К сожалению, в этом учебном году не удалось принять всех желающих. Но заявления на следующий год можно подавать непрерывно в течение всего учебного года“, – рассказала заведующая детсадом Уус-Веэренни Сигне Суурвяли.

В здании детского сада „Kalli-kalli“ в Уус-Веэренни работают четыре ясельные группы и пять групп детского сада. У нескольких групп свои особенности, чтобы как можно больше семей смогли найти для своего ребенка подходящую развивающую среду.

В двух проектно-ориентированных группах язык обучения – эстонский, а в двух – английский, можно также выбрать группу языкового погружения, где в зависимости от направления дети знакомятся либо с эстонским, либо с английским языком. Кроме того, в сотрудничестве с Эстонским объединением Монтессори была открыта группа Монтессори. Осенью следующего года планируется открыть еще одну такую группу.