Экономика
19.09.2023, 14:06

Время грибников: нужно ли частным лицам платить налог с продажи грибов?

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ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В этом году в лесах Эстонии небывалая урожайность грибов. Многие съездили в лес за „уловом“, и ни по разу. Излишки грибов люди предлагают к продаже через социальные сети или просто, обращаясь к знакомым или соседям.

Люди собирают не только грибы, но и ягоды. И продают их, порой не ставя целью заработать большие деньги, особенно учитывая, что в условиях кризиса это поддержка тем, кто вынужден выживать.

Но надо ли платить с полученного таким образом дохода налог? Разбирался RusDelfi.

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RusDelfi
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