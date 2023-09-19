19.09.2023, 14:06
Время грибников: нужно ли частным лицам платить налог с продажи грибов?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В этом году в лесах Эстонии небывалая урожайность грибов. Многие съездили в лес за „уловом“, и ни по разу. Излишки грибов люди предлагают к продаже через социальные сети или просто, обращаясь к знакомым или соседям.
Люди собирают не только грибы, но и ягоды. И продают их, порой не ставя целью заработать большие деньги, особенно учитывая, что в условиях кризиса это поддержка тем, кто вынужден выживать.