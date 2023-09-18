Новости Эстонии
20.09.2023, 10:26

Эксперт по безопасности о крупнейших со времен холодной войны учениях НАТО: мы располагаем силой и применим ее для сдерживания России

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Как считает Калев Стойческу, предстоящие учения примечательны тем, что в их основу ляжет реалистичный сценарий.
Как считает Калев Стойческу, предстоящие учения примечательны тем, что в их основу ляжет реалистичный сценарий.
ФОТО: Delfi Meedia

В феврале-марте следующего года состоятся крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник“). По словам эксперта по вопросам безопасности Калева Стойческу, Steadfast Defender — это сигнал для России, что у нас есть достаточно сил для того, чтобы проводить подобные учения.

В начале недели издание Financial Times сообщило, что в следующем году Северо-Атлантический альянс проведет в Германии, Польше и странах Балтии военные учения Steadfast Defender, крупнейшие со времен холодной войны.

Как отмечалось в статье, более 40 000 военнослужащих, которые примут участие в учениях, отработают действия в случае российской агрессии против одной из стран-члена НАТО.

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