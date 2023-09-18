Эксперт по безопасности о крупнейших со времен холодной войны учениях НАТО: мы располагаем силой и применим ее для сдерживания России

В феврале-марте следующего года состоятся крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник“). По словам эксперта по вопросам безопасности Калева Стойческу, Steadfast Defender — это сигнал для России, что у нас есть достаточно сил для того, чтобы проводить подобные учения.