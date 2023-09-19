ФОТО | Кая Каллас обсудила с представителями банков возможный банковский налог

Смотрите в галерее, кто прибыл на встречу.

Содержание встречи подробно комментировать не пожелали. Утром обсуждалось, что, возможно, премьер-министр Кая Каллас также поделится с журналистами впечатлениями от дискуссии, но в итоге она этого не сделала.

Олави Лепп, глава Swedbank Эстония, который также возглавляет Банковский союз, отметил, что представители банков высказали свои мысли и теперь ждут, что по этому поводу думают партнеры по коалиции. Возможно, Кае Каллас следует познакомить с позицией банков других министров.

Что касается возможного специального налога, о котором говорили соцдемы, Лепп заявил, что дополнительный специальный налог негативно повлияет на бизнес-среду.

Социал-демократы хотят ввести особый банковский налог, с помощью которого в ближайшие три года планируется получить от банков 951 миллион евро.

Об этом также говорилось на прошлой неделе на обсуждении бюджета в Вихула. Партия реформ отнеслась к этому довольно скептически.

Банки с этим предложением не согласны. Кадри Кийсель, председатель правления банка LHV, рассказала Delfi Ärileht, что это вредная для экономики в долгосрочной перспективе идея. Она добавила: „Банки - единственные компании в Эстонии, которые уже облагаются исключительным авансовым подоходным налогом на прибыль“.

О том, что думают о налоге банки, читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.