ФОТО | Кая Каллас обсудила с представителями банков возможный банковский налог(14)
Кая Каллас встретилась сегодня в Доме Стенбока с представителями банков, чтобы обсудить возможный банковский налог.
Смотрите в галерее, кто прибыл на встречу.
Содержание встречи подробно комментировать не пожелали. Утром обсуждалось, что, возможно, премьер-министр Кая Каллас также поделится с журналистами впечатлениями от дискуссии, но в итоге она этого не сделала.
Олави Лепп, глава Swedbank Эстония, который также возглавляет Банковский союз, отметил, что представители банков высказали свои мысли и теперь ждут, что по этому поводу думают партнеры по коалиции. Возможно, Кае Каллас следует познакомить с позицией банков других министров.
Что касается возможного специального налога, о котором говорили соцдемы, Лепп заявил, что дополнительный специальный налог негативно повлияет на бизнес-среду.
Социал-демократы хотят ввести особый банковский налог, с помощью которого в ближайшие три года планируется получить от банков 951 миллион евро.
Об этом также говорилось на прошлой неделе на обсуждении бюджета в Вихула. Партия реформ отнеслась к этому довольно скептически.
Банки с этим предложением не согласны. Кадри Кийсель, председатель правления банка LHV, рассказала Delfi Ärileht, что это вредная для экономики в долгосрочной перспективе идея. Она добавила: „Банки - единственные компании в Эстонии, которые уже облагаются исключительным авансовым подоходным налогом на прибыль“.
О том, что думают о налоге банки, читайте ЗДЕСЬ.
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