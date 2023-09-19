Облегчение для тысяч человек! Eesti Energia: осенью цена электроэнергии будет низкой(5)
Концерн Eesti Energia вселяет надежду, что осенью не придется платить чрезмерно высокие счета за электроэнергию, пишет издание Delfi Ärileht.
Как сказал менеджер по энергетическим продуктам Eesti Energia Армен Каспаров, на стоимость электроэнергии больше всего влияет низкая цена на газ. В прошлом году газ стоил почти в семь раз дороже, чем сегодня. „После нападения России на Украину рыночная цена на газ поднялась на рекордно высокую высоту. Поскольку в Европе электропроизводство в значительной степени зависит от газа, это повлияло и на стоимость электроэнергии“, -сказал он.
Как добавил Каспаров, за последний год в нашем регионе появились дополнительные производственные мощности. „Регион Балтийского моря пополнился достаточными объемами возобновляемой энергии, запуск третьего реактора АЭС „Олкилуото“ позволяет вывести на рынок дополнительно 1600 мегаватт электроэнергии“, - сказал он.
Счет зависит от потребления
Однако, если нынешняя зима будет очень холодной, то цена на электричество немедленно вырастет. „Во-первых, на стоимость электроэнергии может повлиять зима, из-за сильных холодов потребление газа в Европе увеличится, и цена на газ снова вырастет. Во-вторых, на цену могут влиять аварии и незапланированные перебои в крупных производственных мощностях или электроподключениях“, - сказал Каспаров, добавив, что, например, в августе и в первой половине сентября на стоимость электроэнергии (среднемесячная цена 14,76 ц/кВт·ч, включая НСО) значительно влияли колебания рынка и перебои в подаче электроэнергии в нашем регионе.
„За последние недели самое большое влияние на цену электроэнергии в Эстонии оказал внеплановый ремонт электрокабеля Литва-Швеция, окончание которого неоднократно откладывалось и который должен завершиться в четверг, 21 сентября“, - сказал Каспаров.
В странах Балтии, по его словам, производство возобновляемой энергии до сих пор не соответствует потребностям, из-за чего производство электроэнергии, как правило, обходится дороже, чем в Северных странах. „Из-за неполадок на электрокабеле Литва-Швеция единственным электросоединением между странами Балтии и Северными странами являются электрокабели между Эстонией и Финляндией. Их мощностей сейчас недостаточно, чтобы унифицировать цены на электроэнергию в Финляндии и в странах Балтии. Иными словами, выгодное электричество Северных стран не доходит в достаточном объеме до стран Балтии“, - сказал Каспаров.
„Несмотря на это, рыночные цены в августе и сентябре были значительно ниже, чем в прошлом году. В августе средняя цена электроэнергии, включая налог с оборота, составила 43,43 цена за киловатт-час, в сентябре 27,43 ц/кВт·ч“, - добавил он.
Как сказал Каспаров, когда речь идет о цене электричества, следует помнить, что счет за него зависит от того, сколько электроэнергии потребляет клиент в течение месяца. „Чем выше потребление, тем больше счет. При незначительном потреблении клиент экономит не только за счет электроэнергии, но и за счет сетевой платы“, - сказал он.
„Кроме того, цена электроэнергии на рынке тоже влияет на счет, но только в том случае, если клиент пользуется биржевым пакетом. Те клиенты, которые потребляют электроэнергию по фиксированной цене, не должны беспокоиться из-за рыночных цен. На их счета за электричество рыночные цены не влияют“, - сказал Каспаров.
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