Облегчение для тысяч человек! Eesti Energia: осенью цена электроэнергии будет низкой

Как сказал менеджер по энергетическим продуктам Eesti Energia Армен Каспаров, на стоимость электроэнергии больше всего влияет низкая цена на газ. В прошлом году газ стоил почти в семь раз дороже, чем сегодня. „После нападения России на Украину рыночная цена на газ поднялась на рекордно высокую высоту. Поскольку в Европе электропроизводство в значительной степени зависит от газа, это повлияло и на стоимость электроэнергии“, -сказал он.

Как добавил Каспаров, за последний год в нашем регионе появились дополнительные производственные мощности. „Регион Балтийского моря пополнился достаточными объемами возобновляемой энергии, запуск третьего реактора АЭС „Олкилуото“ позволяет вывести на рынок дополнительно 1600 мегаватт электроэнергии“, - сказал он.

Счет зависит от потребления

Однако, если нынешняя зима будет очень холодной, то цена на электричество немедленно вырастет. „Во-первых, на стоимость электроэнергии может повлиять зима, из-за сильных холодов потребление газа в Европе увеличится, и цена на газ снова вырастет. Во-вторых, на цену могут влиять аварии и незапланированные перебои в крупных производственных мощностях или электроподключениях“, - сказал Каспаров, добавив, что, например, в августе и в первой половине сентября на стоимость электроэнергии (среднемесячная цена 14,76 ц/кВт·ч, включая НСО) значительно влияли колебания рынка и перебои в подаче электроэнергии в нашем регионе.

„За последние недели самое большое влияние на цену электроэнергии в Эстонии оказал внеплановый ремонт электрокабеля Литва-Швеция, окончание которого неоднократно откладывалось и который должен завершиться в четверг, 21 сентября“, - сказал Каспаров.