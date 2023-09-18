Март Вырклаев: надеюсь, завтра мы составим бюджет

Вырклаев рассказал, что перерыв между двумя встречами был связан с тем, что возникли другие рабочие вопросы, но, по его мнению, вечерняя встреча прошла конструктивно.

„Некоторые вопросы еще оставались открытыми, мы подождем до завтра, но, надеюсь, завтра мы составим бюджет“, - сказал Вырклаев.

Министр не пожелал подробно комментировать, что именно стоит за нынешними разногласиями из-за которых бюджет не был составлен. Однако он отметил, что они очень близки к завершению переговоров.

Вырклаев сообщил, что завтра они встретятся с представителями банков в канцелярии премьер-министра, поскольку известно, что на рассмотрении находится и предложение о налогообложении банков. „Надеюсь, что завтра с бюджетом все будет в порядке“, - сказал он.

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