Военные учения Ussisõnad достигли южной Эстонии

По словам командира дружины Сакала майора Андреса Лаппа, комплектование подразделений проходит успешно. „Персонал пунктов комплектования показал себя хорошо, все вопросы и проблемы решались быстро. Мы постараемся, чтобы последующая неделя была насыщенной, резервисты не скучали, а обучение отвечало целям“, – добавил майор Лапп.

Сборы в Вильянди проходят с 15 по 24 сентября, учения разбиты на три этапа: подготовку командиров, обучение рядового состава и тактические занятия. Итоговая часть маневров пройдет в Вильянди, Мыйзакюла и селах Пярсти и Лейе.

Сборы Ussisõnad – крупнейшие учения по переподготовке резервистов в истории Эстонии. В них участвует около 10 000 солдат территориальной обороны. Активная часть учений затронет все округа территориальной обороны и продлится до 8 октября.