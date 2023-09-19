ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Должен ли работодатель сохранить рабочее место за человеком, который отправляется на срочную военную службу?(7)
Работнику необходимо пройти срочную военную службу. Должен ли работодатель сохранить его рабочее место? Ситуацию комментирует портал Tööelu.
Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Яана Ваус Мадурейра Сильва:
Находясь на срочной военной службе, работник имеет законное основание для отказа от выполнения работы. Это значит, что трудовой договор продолжает действовать, но работодатель не может требовать от работника выполнения работы во время срочной военной службы.
Прекращение трудового договора возможно только на разрешенных законом основаниях. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 92 Закона о трудовом договоре, расторжение трудового договора из-за пребывания на срочной военной службе запрещено. Таким образом, работодатель обязан сохранить за работником рабочее место на время прохождения им срочной военной службы. В то же время не исключено, что трудовые отношения не могут быть прекращены по иным, вытекающим из закона основаниям — например, при срочном трудовом договоре по истечении срока или в случае сокращений на предприятии, по собственному желанию работника или, если обе стороны желают прекратить трудовые отношения, то по соглашению сторон.
Ответы на самые распространенные вопросы о срочной военной службе можно найти здесь.