ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Должен ли работодатель сохранить рабочее место за человеком, который отправляется на срочную военную службу?

Находясь на срочной военной службе, работник имеет законное основание для отказа от выполнения работы. Это значит, что трудовой договор продолжает действовать, но работодатель не может требовать от работника выполнения работы во время срочной военной службы.

Прекращение трудового договора возможно только на разрешенных законом основаниях. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 92 Закона о трудовом договоре, расторжение трудового договора из-за пребывания на срочной военной службе запрещено. Таким образом, работодатель обязан сохранить за работником рабочее место на время прохождения им срочной военной службы. В то же время не исключено, что трудовые отношения не могут быть прекращены по иным, вытекающим из закона основаниям — например, при срочном трудовом договоре по истечении срока или в случае сокращений на предприятии, по собственному желанию работника или, если обе стороны желают прекратить трудовые отношения, то по соглашению сторон.