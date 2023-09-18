FT: РФ блокирует прибыль западных фирм на 18 млрд долларов

По информации газеты Financial Times, власти РФ заблокировали доступ к прибыли западным производителям, не покинувшим страны после полномасштабного российского вторжения в Украину, пишет DW. На долю компаний из так называемых „недружественных“ стран пришлось 18 млрд долларов из общего объема 20 млрд долларов, которые были заработаны в 2022 году в России иностранными фирмами, пишет издание в понедельник, 18 сентября, ссылаясь на данные Киевской школы экономики (КШЭ).

Общая валовая выручка иностранных фирм в России в 2022 году составила 217 млрд долларов, из которых 199 млрд приходится на компании из „недружественных“ стран. „Десятки миллиардов долларов застряли в России. И нет никакой возможности их вытащить“, - заявил FT исполнительный директор крупной компании из „недружественной страны“. При этом наибольшую прибыль получили американские (4,9 млрд долларов) и немецкие (2,4 млрд) компании, а среди отдельных фирм больше остальных заработали австрийский Raiffeisen Bank (2 млрд долларов), американские Philipp Morris (775 млн) и PepsiCo (718 млн), а также шведский производитель грузовиков Scania (621 млрд).

РФ может использовать деньги западных фирм для давления на правительства

В попытке давления на государства, признанные в РФ „недружественными“, Кремль заблокировал доступ к деньгам компаний Это произошло в 2022 году после введения запрета на выплату дивидендов фирмам из „недружественных“ стран, сообщает FT. Исключения из этого правила возможны, но их было сделано немного, отмечает газета. По данным издания, власти РФ используют разрешения на такие транзакции в качестве поощрения за „хорошее поведение“, включающее готовность остаться в России.

По мнению научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александры Прокопенко, Москва может попытаться использовать западные фирмы, стремящиеся вернуть свои деньги из России, в качестве рычага для давления на власти западных стран с целью разморозкироссийских активов.