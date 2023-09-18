Рийгикогу лишил Керт Кинго депутатской неприкосновенности

За проголосовали 66 человек, против – 13, один воздержался. Посмотреть, кто и как голосовал, можно на сайте Рийгикогу.

В августе прошлого года Кинго было предъявлено подозрение в нецелевом использовании средств, выделенных на представительские расходы. Подозрение было предъявлено также адвокату Мартину Траату. Согласно подозрению, Кинго из своих компенсаций оплатила счета за юридическую помощь трем людям на общую сумму почти 10 000 евро.

Тогда Керт Кинго сказала изданию Eesti Ekspress, что ей предъявлено подозрение в мошенничестве со сторон официального лица и использовании поддельного документа.

„Деяния, в которых меня обвиняют, высосаны из пальца, они абсолютно беспочвенны“, - сказала Кинго после предъявления подозрения. По мнению Кинго, расследующие уголовное дело Полиция безопасности и Государственная прокуратура превысили свои полномочия, так как расходы члена парламента проверяет только канцелярия Рийгикогу.

В июне прошлого году сjтрудники Полиции безопасности побывали в адвокатском бюро Eipre & Partnerid, где работает Мартин Траат, и изъяли его электронную переписку с Кинго.

В августе этого года канцлер юстиции Юлле Мадизе по ходатайству прокуратуры внесла в Рийгикогу предложение о лишении депутатской неприкосновенности Кинго, чтобы возбужденное против нее уголовное дело могло быть рассмотрено в суде. Как подчеркнула Мадизе ERR, депутата нельзя считать виновным в нецелевом использовании средств до вынесения обвинительного приговора, решение о виновности может вынести только суд.

„В соответствии с Конституцией, для продолжения судебного разбирательства в отношении депутата Рийгикогу необходимо получить разрешение парламента. Прокуратура направила канцлеру права запрос, а также собранные доказательства. Теперь моя очередь попросить у Рийгикогу лишить Кинго депутатской неприкосновенности. Это предложение уже на пути в Рийгикогу“, - пояснила Мадизе.

Депутат, утративший депутатскую неприкосновенность, продолжает быть членом парламента.