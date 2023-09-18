Prisma прокомментировала антивоенную этикетку на ценнике

В компании утверждают, что размещение антивоенной этикетки не было инициативой Prisma, ее установили неизвестные лица. „Мы просим вас не размещать разные этикетки рядом с товарами в наших магазинах – это все часть торгового пространства, и мы хотели бы оставить организацию и выкладку продукции в наших собственных магазинах на наше усмотрение“, – говорится в комментарии.

„В отношении товаров российского производства наша позиция была однозначной – в феврале прошлого года Prisma прекратила все заказы на российские и белорусские товары, – сообщают в компании, – мы также сняли с продажи товары, которые уже были в магазинах“. Политика компания неизменна: продолжать действовать так и впредь.

„Сняв с продажи товары российского происхождения, мы однозначно выразили свое отношение к войне и полностью ее осуждаем“.

В случае, запечатленном на фото, речь идет о продукции международной компании Pepsi, работающей во многих странах мира. Однако, возможно, что этикетка напротив именно этого газированного напитка появилась не случайно. Дело в том, что первого сентября 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло продовольственную компании PepsiCo в список „международных спонсоров войны“.

В марте 2022 года PepsiCo сообщила, что уходит из России, прекращает производство и перестает рекламировать свою продукцию. Тем не менее в августе 2022 года компания продолжила производить в России прохладительные напитки 7up и Mirinda под новыми названиями Evervess и Frustyle. Кроме того, компания PepsiCo разработала в России новый прохладительный напиток под маркой Gift. Напитки PepsiCo входили в солдатский паек.

В прошлом году прибыль компания PepsiCo, получаемая в России, выросла в четыре раза. Оборот предприятия увеличился на 16% с 1,8 миллиарда до 2,1 миллиарда долларов. В обороте корпорации российская доля выросла с четырех до пяти процентов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .