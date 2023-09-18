ВИДЕО | Кая Каллас разочарована переговорами по бюджету: все хотят жутко тратить. Выходят с новыми требованиями

Заседание коалиционного совета началось в 13 часов. В 14.20 заседание покинул министр финансов Март Вырклаэв, который должен был идти на другую запланированную встречу. Само заседание завершилось 14.45.

Делясь впечатлениями от сегодняшнего заседания коалиционного совета, Кая Каллас (Партия реформ) отметила, что на заседание стороны вышли с новыми требованиями. Хотя она не сказала, кто это был, но ясно, что она имела в виду партнеров по коалиции (социал-демократов и партию Eesti 200). „Да, к сожалению так, что все хотят жутко тратить. Экономить значительно сложнее“, - заметила она.

По словам премьера, речь идет о новых требованиях, не тех вещах, о которых публично говорилось. Что она имеет в виду, Кая Каллас не уточнила.

„Надеюсь, что ненадолго разойдемся и вернемся назад более рассудительными, - сказала она. - Общая задача — сформировать бюджет, мы должны все приложить усилия“.

Следующее заседание по бюджетной тематике с участием представителей коалиционных партий состоится, возможно, сегодня вечером, но более вероятно, что завтра.

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