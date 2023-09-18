Игорь Крупенский: атомная электростанция в Эстонии появится не раньше 2030 года. И это если разрешение дадут сейчас(7)
Построят ли в Эстонии атомную электростанцию? И если да, то когда? Она точно разрешит все наши энергетические проблемы? На эти вопросы в эфире „Радио 4“ ответил доктор энергетических наук, совладелец образовательного проекта Enerhack Игорь Крупенский.
„Атомная электростанция - это интересная мысль. Насколько я знаю, к концу года должны быть приняты решения, есть ли смысл развивать атомную энергетику в Эстонии или нет. - говорит Крупенский. - Но если мы посмотрим исторически, то в Эстонии никогда не было своей атомной электростанции, она была в Литве. По определенным требованиям вступления в Евросоюз они вынуждены были закрыть ее и на протяжении долгого времени рассматривалось строительство атомной электростанции в Литве и Эстония могла бы получить определенную долю электроэнергии. Но этот проект закрыли. Насколько я понимаю, по каким-то политическим причинам. Если говорить про Эстонию, то у нас истории не было, опыта не было, и даже для того, чтобы подготовить законодательную базу, нужно время“.
„Электростанция, кстати, небольшая, ее мощность 300 мегаватт, примерно пятая часть от нашей необходимой мощности в зимний период времени. В лучшем случае, эта станция будет готова в 30-м, 31-м или даже 32-м году. То есть даже если сегодня скажут да, то еще много времени пройдет, это долгосрочное решение“, - добавил доктор наук.
Летом 2023 года в деревне Летипеа волости Виру-Нигула завершились проводимые по заказу Fermi Energia инженерно-геологические исследования с целью оценить пригодность территории для строительства фундамента здания ядерного реактора. Предварительный исследовательский проект, выполненный инженерной фирмой Steiger, состоял из трех основных частей: проектное бурение и замеры в поселке Летипеа, лабораторные анализы и экспертные оценки, а также разработка эскизных решений фундамента.
Проект предварительных геологических исследований строительства является частью программы предварительных исследований Fermi Energia, направленной на оценку возможности строительства в Эстонии малого модульного реактора. На сегодняшний день решение относительно строительства атомной станции или выбора места еще не принято. Окончательный отчет государственной рабочей группы по атомной энергии о возможностях использования атомной энергетики будет готов к концу текущего года.