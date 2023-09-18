Игорь Крупенский: атомная электростанция в Эстонии появится не раньше 2030 года. И это если разрешение дадут сейчас

„Атомная электростанция - это интересная мысль. Насколько я знаю, к концу года должны быть приняты решения, есть ли смысл развивать атомную энергетику в Эстонии или нет. - говорит Крупенский. - Но если мы посмотрим исторически, то в Эстонии никогда не было своей атомной электростанции, она была в Литве. По определенным требованиям вступления в Евросоюз они вынуждены были закрыть ее и на протяжении долгого времени рассматривалось строительство атомной электростанции в Литве и Эстония могла бы получить определенную долю электроэнергии. Но этот проект закрыли. Насколько я понимаю, по каким-то политическим причинам. Если говорить про Эстонию, то у нас истории не было, опыта не было, и даже для того, чтобы подготовить законодательную базу, нужно время“.