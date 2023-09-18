Российские пенсионеры в Латвии не получат вовремя пенсии за третий квартал. Что насчет Эстонии?
RusDelfi.lv передает, что выплата российских пенсий за третий квартал 2023 года гражданам России в Латвии будет отложена. Причина – не поступили средства из Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Как дела обстоят в Эстонии – в нашем материале.
В Эстонии с выплатами в третьем квартале 2023 года у Департамента социального страхования проблем не было, сообщает RusDelfi Департамент социального страхования. Последний раз Департамент социального страхования сделал перечисление пенсий 4041 российскому пенсионеру 8 сентября на общую сумму 638788 евро.
Что касается средних сумм, то средняя сумма выплаченных им пенсий во втором квартале 2023 года составляла 202 евро в квартал, что за месяц составляет 67 евро. Статистика по третьему кварталу будет позднее.
Еще в прошлом году Эстония нашла белорусский коммерческий банк, который не находится под санкциями. Переводы по-прежнему осуществляются через него.
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