Российские пенсионеры в Латвии не получат вовремя пенсии за третий квартал. Что насчет Эстонии?

В Эстонии с выплатами в третьем квартале 2023 года у Департамента социального страхования проблем не было, сообщает RusDelfi Департамент социального страхования. Последний раз Департамент социального страхования сделал перечисление пенсий 4041 российскому пенсионеру 8 сентября на общую сумму 638788 евро.

Что касается средних сумм, то средняя сумма выплаченных им пенсий во втором квартале 2023 года составляла 202 евро в квартал, что за месяц составляет 67 евро. Статистика по третьему кварталу будет позднее.

Еще в прошлом году Эстония нашла белорусский коммерческий банк, который не находится под санкциями. Переводы по-прежнему осуществляются через него.

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