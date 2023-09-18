Задержанные в Валга нелегальные мигранты прибыли из шести стран

17 сентября около 15:00 полицейский патруль заметил на автобусной остановке Валга иностранцев. В ходе проверки было установлено, что они въехали в Евросоюз нелегально. Среди группы из 22 человек были мужчины, женщины дети.

„Всего было выявлено 22 незаконно проникших в Европейский союз иностранца, которые являются уроженцами Афганистана, Камеруна, Индии, Ирана, Ирака и Мали“, - сообщил в понедельник порталу Delfi начальник пограничной и миграционной службы Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Тауно Таммик.

„Задержанные в Валга иностранцы были доставлены для проведения процессуальных действий и выяснения всех обстоятельств в учреждение для задержанных, где работа с ними продолжается и сегодня, - добавил Таммик. - Сейчас выясняется, откуда они проникли в Европу и куда намеревались двигаться. Известно, что большинство из них ранее ходатайствовали в Латвии о международной защите“.

Так как расследование продолжается, полиция на данный момент еще не может сказать, что будет с иностранцами дальше.

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Керт Коткас сказал вчера, что последние несколько недель привели к очень высокому миграционному давлению в Латвии на границе с Беларусью, где были предотвращены сотни незаконных пересечений границы. „Мы находимся в контакте с Латвией и Литвой и обмениваемся информацией о происходящем. Сегодняшний инцидент пока нельзя однозначно связать с ситуацией в Латвии, но сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства и проводят процессуальные действия с задержанными в Валга иностранцами, чтобы выяснить их точный маршрут миграции“, - пояснил Коткас.

Полиция усилила свое присутствие на южной границе, а также на автобусных станциях и в портах, которые мигранты могут использовать для транзита.

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