В эстонских аптеках началась платная вакцинация от гриппа

Для вакцинации рекомендуется предварительно бронировать время по телефону или интернету, сообщил Союз провизорских аптек.

Вакцина от гриппа начинает действовать через 10-14 дней после инъекции и сохраняет эффективность до одного года - вакцинация показана с шестимесячного возраста.

В середине октября в Эстонию также поступят 113 000 доз бесплатной вакцины от гриппа, предназначенной для групп риска: к этим группам относятся дети в возрасти от 6 месяцев до 7 лет (включительно), беременные женщины, люди старше 60 лет и пользующиеся услугой общего и специального ухода.

Бесплатную вакцину также можно получить у семейного врача или в кабинете вакцинации.

В Союзе провизорских аптек отметили, что люди из группы риска, которые вакцинируются на платной основе до поступления бесплатной вакцины, не смогут позднее получить компенсацию за потраченные на вакцину деньги.

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