Представляйте свои идеи! В Таллинне открыт прием предложений для народного бюджета на 2024 год

Мэр Михаил Кылварт отметил, что народный бюджет позволяет горожанам сделать предложение по использованию средств городского бюджета и в случае успеха увидеть реализацию своих идей. „В этом году проект народного бюджета проводится уже в четвертый раз, и мы надеемся вновь получить множество интересных идей по развитию городской среды. В предыдущие три года было представлено большое количество ценных предложений, на основе которых уже создано несколько объектов. Призываю горожан и в этом году принять активное участие в проекте, чтобы город стал еще более уютным и отвечал ожиданиям местного населения“, - сказал Кылварт.

Представить свои идеи можно с 18 сентября по 8 октября 2023 года на веб-странице Таллиннского народного бюджета или на бумаге в районной управе и зале обслуживания горуправы (пл. Вабадузе, 7). Текст может быть на эстонском, русском или английском языке. Следует описать цель предложения, обосновать ее важность, указать место реализации и составить предположительный бюджет. При этом важно учитывать, что объект будет находиться в общественном пользовании и к нему будет обеспечен свободный доступ. Руководство по представлению идей доступно на странице народного бюджета.

Во вторник, 26 сентября, в 17:30 в Microsoft Teams состоится семинар, в ходе которого будет представлена процедура представления идей и график мероприятий, а также правила оформления и подачи документов. Все заинтересованные смогут задать вопросы как на тему процедуры сбора идей, так и на тему процесса реализации проектов народного бюджета. Ссылка на участие в семинаре доступна на сайте kaasaveelarve.tallinn.ee .

Экспертная комиссия оценит осуществимость идей, отобранные предложения будут представлены общественности. Горожане смогут проголосовать за понравившиеся проекты с 20 ноября до 3 декабря в рамках общественного голосования. В каждом районе будет реализован по меньшей мере один соответствующий требованиям проект, получивший больше всего голосов.