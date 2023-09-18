Представляйте свои идеи! В Таллинне открыт прием предложений для народного бюджета на 2024 год(1)
Начиная с 18 сентября и до 8 октября все таллиннцы могут представить предложения о том, какие проекты можно было бы реализовать в столице в следующем году. Всех заинтересованных приглашают к участию в семинаре на тему народного бюджета, который состоится 26 сентября.
Мэр Михаил Кылварт отметил, что народный бюджет позволяет горожанам сделать предложение по использованию средств городского бюджета и в случае успеха увидеть реализацию своих идей. „В этом году проект народного бюджета проводится уже в четвертый раз, и мы надеемся вновь получить множество интересных идей по развитию городской среды. В предыдущие три года было представлено большое количество ценных предложений, на основе которых уже создано несколько объектов. Призываю горожан и в этом году принять активное участие в проекте, чтобы город стал еще более уютным и отвечал ожиданиям местного населения“, - сказал Кылварт.
Представить свои идеи можно с 18 сентября по 8 октября 2023 года на веб-странице Таллиннского народного бюджета или на бумаге в районной управе и зале обслуживания горуправы (пл. Вабадузе, 7). Текст может быть на эстонском, русском или английском языке. Следует описать цель предложения, обосновать ее важность, указать место реализации и составить предположительный бюджет. При этом важно учитывать, что объект будет находиться в общественном пользовании и к нему будет обеспечен свободный доступ. Руководство по представлению идей доступно на странице народного бюджета.
Во вторник, 26 сентября, в 17:30 в Microsoft Teams состоится семинар, в ходе которого будет представлена процедура представления идей и график мероприятий, а также правила оформления и подачи документов. Все заинтересованные смогут задать вопросы как на тему процедуры сбора идей, так и на тему процесса реализации проектов народного бюджета. Ссылка на участие в семинаре доступна на сайте kaasaveelarve.tallinn.ee.
Экспертная комиссия оценит осуществимость идей, отобранные предложения будут представлены общественности. Горожане смогут проголосовать за понравившиеся проекты с 20 ноября до 3 декабря в рамках общественного голосования. В каждом районе будет реализован по меньшей мере один соответствующий требованиям проект, получивший больше всего голосов.
На реализацию отобранных этой осенью проектов в бюджете 2024 года запланирован один миллион евро. 75% от общей суммы будут распределены среди районов поровну, оставшиеся 25% будут распределены с учетом численности населения в районах по данным на 1 июля текущего года.
В рамках реализации представленных в прошлые годы проектов в этом году созданы мини-леса в японском стиле в Кристийне и Пыхья-Таллинне, общественные бани у озера Харку, зеленые крыши павильонов ожидания на автобусных остановках в Кесклинне, уличный класс Пиритаской экономической гимназии, а также низкая тропа приключений во дворе здания на улице Коцебу Гимназии Густава Адольфа.
Сбор идей для народного бюджета организует Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
Подробнее: https://www.tallinn.ee/ru/kaasaveelarve
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