Новости Эстонии
18.09.2023, 16:50

Утечка данных о здоровье может дать сотням жителей Эстонии право требовать от разработчика компенсации

 (1)
Дополнено в 17.58!
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Merilin Ulm | Õhtuleht

Разработчик медицинского программного обеспечения Medisoft услышал об ошибке еще в марте, но тогда уязвимость по какой-то причине не была залатана, пишет Eesti Päevaleht.

В прошедший четверг один пациент тартуского центра семейных врачей Раатусе обнаружил, что в его эпикриз (историю болезни) попала информация, которая вообще с ним не связана. Об этом был извещен врач, семейный врач связался с создателем программного обеспечения системы Perearst 3 — компанией Medisoft, - которая признала, что в их программе имеется ошибка.

Программой фирмы Medisoft пользуются 55 центров семейных врачей. Как сообщил Маргус Арм, директор Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на работу 45 из них эта ошибка повлияла.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии