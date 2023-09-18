Утечка данных о здоровье может дать сотням жителей Эстонии право требовать от разработчика компенсации

В прошедший четверг один пациент тартуского центра семейных врачей Раатусе обнаружил, что в его эпикриз (историю болезни) попала информация, которая вообще с ним не связана. Об этом был извещен врач, семейный врач связался с создателем программного обеспечения системы Perearst 3 — компанией Medisoft, - которая признала, что в их программе имеется ошибка.