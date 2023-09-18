18.09.2023, 16:50
Утечка данных о здоровье может дать сотням жителей Эстонии право требовать от разработчика компенсации(1)
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ФОТО: | Õhtuleht
Разработчик медицинского программного обеспечения Medisoft услышал об ошибке еще в марте, но тогда уязвимость по какой-то причине не была залатана, пишет Eesti Päevaleht.
В прошедший четверг один пациент тартуского центра семейных врачей Раатусе обнаружил, что в его эпикриз (историю болезни) попала информация, которая вообще с ним не связана. Об этом был извещен врач, семейный врач связался с создателем программного обеспечения системы Perearst 3 — компанией Medisoft, - которая признала, что в их программе имеется ошибка.