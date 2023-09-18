Учителя обратились к премьеру и министру финансов: сдержите свои обещания!

„Так как многие учителя понимают, что финансовая ситуация в государстве сложная, мы предложили в качестве решения, что в 2024 году минимальна зарплата учителей повысится на уровне реальной - на несколько процентов. Номинальная зарплата эстонских учителей недавно поднялась, но из-за сверхвысокой инфляции оплата труда учителей в действительности снизилась. В то же время мы попросили параллельно представить видение, как к 2027 году зарплата учителей вырастет без сверхурочных до уровня 120% от средней зарплаты. В коалиционном договоре обещалось создать карьерные модели для работников образования вместе с расчетом нагрузки и моделями зарплаты. Мы попросили, чтобы эти модели были выработаны к началу весны 2024 года. Цель перечисленного — избежать уход опытных учителей с работы, поддержка перехода на эстоноязычное образование и не допустить усугубления нехватки в школах молодых учителей“, - сказал Сомелар.