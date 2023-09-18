Учителя обратились к премьеру и министру финансов: сдержите свои обещания!(1)
Представители учителей обратились 17 сентября 2023 года к премьер-министру Кае Каллас и министру финансов Марту Вырклаэву с просьбой уважать при формировании бюджета 2024 года данные предвыборные обещания, включенные затем в коалиционный договор.
По словам координатора сети объединений учителей Мадиса Сомелара, представители учителей попросили правительство сдержать обещания повысить за четыре года зарплату учителей до уровня 120% от средней зарплаты.
„Так как многие учителя понимают, что финансовая ситуация в государстве сложная, мы предложили в качестве решения, что в 2024 году минимальна зарплата учителей повысится на уровне реальной - на несколько процентов. Номинальная зарплата эстонских учителей недавно поднялась, но из-за сверхвысокой инфляции оплата труда учителей в действительности снизилась. В то же время мы попросили параллельно представить видение, как к 2027 году зарплата учителей вырастет без сверхурочных до уровня 120% от средней зарплаты. В коалиционном договоре обещалось создать карьерные модели для работников образования вместе с расчетом нагрузки и моделями зарплаты. Мы попросили, чтобы эти модели были выработаны к началу весны 2024 года. Цель перечисленного — избежать уход опытных учителей с работы, поддержка перехода на эстоноязычное образование и не допустить усугубления нехватки в школах молодых учителей“, - сказал Сомелар.
Представитель объединения учителей школьной математики Эстонского математического общества Райли Вилт добавил, учительское сообщество также попросило уважать подписанное с университетами соглашение о том, что государство увеличит поддержку высшего образования в следующие три года на 15%, и уважать обещание, что государство будет инвестировать общественные средства в научно-исследовательскую деятельность в размере 1% ВВП. Финансирование вузов должно обеспечить устойчивое развитие научного сообщества.
„Управление обществом должно быть во всех аспектах научно обосновано. Молодое поколение учителей во многом зависит от качественного специального высшего образования и обучения учителей“, - отметил Вилт.
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