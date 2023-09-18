Печальный финал. Активы разорившегося в кризис отечественного производителя соков выставлены на продажу

Компания Largo AS, проработавшая более 30 лет, была создана с участием эстонского капитала и производила различные соки, нектары и концентраты. Сегодня компания банкрот, а ее активы выставлены на продажу.

„Комментировать нечего. Посмотрите, что сделали цены на сырье и все виды энергоносителей“, — объяснил Ассо Лайдо, бывший член правления Largo и член правления Thule Capital Holding OÜ, которая приобрела компанию вместе с ее производственными мощностями и другими активами в начале 2020 года.

По словам Лайдо, они были связаны с Largo во время крупных кризисов. „Пандемия, энергетический кризис, военный кризис, сырьевой кризис и т. д. Энергетический стал последней каплей“, — сказал он.

Представитель Thule Capital Holding подтвердил, что компания не видит возможности продолжения и не нашла возможного покупателя.

Продажа недвижимости снова провалилась

14 апреля было объявлено о банкротстве AS Largo, а управляющим по банкротству был назначен Юри Труутс. Сегодня уже выставлено на продажу имущество банкрота — завод в Выхма в волости Пыхья-Сакала. Только что завершился второй аукцион, стартовая цена которого составляла 500 000 евро. Ранее его пытались продать на сто тысяч евро дороже. На этой неделе аукцион провалился, и имущество снова переоценивается.

Теперь осталось дождаться нового аукциона с более низкой стартовой ценой.

Сложности длительное время

В конце прошлого года Ärigeenius писал, что компания надеется увидеть при новых владельцах рост как производства, так и оборота, но цифры говорят сами за себя. Если более десяти лет назад, в 2012 году, Largo показывала оборот более 2,2 млн евро, то к 2022 году он сократился до 420 597 евро. В 2021 году был показан чистый убыток в размере 688 569 евро. Кроме того, компания имеет налоговую задолженность в размере более 95 000 евро.