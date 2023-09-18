Печальный финал. Активы разорившегося в кризис отечественного производителя соков выставлены на продажу(1)
В начале года Delfi Ärileht писал, что предприятие-производитель напитков Largo находится в процессе ликвидации, а в последнем квартале прошлого года компания уволила всех 14 сотрудников. Теперь печальная история подходит к своему финалу — активы компании выставлены на продажу.
Компания Largo AS, проработавшая более 30 лет, была создана с участием эстонского капитала и производила различные соки, нектары и концентраты. Сегодня компания банкрот, а ее активы выставлены на продажу.
„Комментировать нечего. Посмотрите, что сделали цены на сырье и все виды энергоносителей“, — объяснил Ассо Лайдо, бывший член правления Largo и член правления Thule Capital Holding OÜ, которая приобрела компанию вместе с ее производственными мощностями и другими активами в начале 2020 года.
По словам Лайдо, они были связаны с Largo во время крупных кризисов. „Пандемия, энергетический кризис, военный кризис, сырьевой кризис и т. д. Энергетический стал последней каплей“, — сказал он.
Представитель Thule Capital Holding подтвердил, что компания не видит возможности продолжения и не нашла возможного покупателя.
Продажа недвижимости снова провалилась
14 апреля было объявлено о банкротстве AS Largo, а управляющим по банкротству был назначен Юри Труутс. Сегодня уже выставлено на продажу имущество банкрота — завод в Выхма в волости Пыхья-Сакала. Только что завершился второй аукцион, стартовая цена которого составляла 500 000 евро. Ранее его пытались продать на сто тысяч евро дороже. На этой неделе аукцион провалился, и имущество снова переоценивается.
Теперь осталось дождаться нового аукциона с более низкой стартовой ценой.
Сложности длительное время
В конце прошлого года Ärigeenius писал, что компания надеется увидеть при новых владельцах рост как производства, так и оборота, но цифры говорят сами за себя. Если более десяти лет назад, в 2012 году, Largo показывала оборот более 2,2 млн евро, то к 2022 году он сократился до 420 597 евро. В 2021 году был показан чистый убыток в размере 688 569 евро. Кроме того, компания имеет налоговую задолженность в размере более 95 000 евро.
Еще в феврале прошлого года исполнительный директор Largo Маргус Ветка сообщил Ärileht, что рост цен на сырье был беспрецедентным. Несмотря на сложную ситуацию, тогда не хотели перекладывать весь рост цен на розничную торговлю, а поскольку в 2021 году можно было утроить продажи, компания смогла сохранить уровень цен. Одновременно принимались решения о том, стоит ли вносить изменения в ассортимент, ведь сказался и плохой урожай из-за засухи.
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