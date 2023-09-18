Кая Каллас вновь предстала перед антикоррупционной комиссией Рийгикогу и заявила, что творится политический самосуд

Каллас ответила, что может предоставить такую хронологию, но не совсем понимает, что это комиссии даст. „Во всем этом нет ничего подозрительного, все было сделано так, как я неоднократно говорила. Я не знаю, что здесь подозрительного. Я могу это предоставить, но что это вам даст?“ - спросила Каллас.

В конце заседания Тынис Мёльдер спросил, может ли премьер-министр дать хронологию начиная с января прошлого года, где было бы ясно видно, когда она дала кредит фирме своего супруга Novaria Consult и когда получила деньги обратно.

Март Хельме спросил Каллас о договоре на кредит в 20 000 евро, который она еще не представила комиссии. Глава правительства ответила, что не планирует его предъявлять, потому что в случае с предыдущим договором была нарушена ее конфиденциальность, и определенная информация по этому договору стала достоянием общественности.

По словам премьер-министра, на заседании комиссии происходит политический самосуд. „У вас есть какие-то утверждения, которым вы хотите найти доказательства, но вы их не найдете, потому что эти утверждения не соответствуют истине“, - сказала она и добавила, что неправильно заполненная декларация (общественных интересов — ред.) - это была человеческая ошибка, и в целом — всё корректно, потому что декларирование было проведено исходя из календарного года.

Председатель комиссии Март Хельме пожелал, чтобы Каллас представила комиссии соответствующие документы, которые бы удостоверяли, что она была партнер двух адвокатских бюро. Каллас повторила уже сказанное ранее: ее сбережения (которые использовались для выдачи кредита — ред.) были накоплены за многие годы, включая те годы, когда она работала адвокатом. Она сказала, что выполнила обязанность по декларированию общественных интересов.

Каллас пришла на заседание всего на полчаса - с 13:30 до 14:00, поэтому времени для вопросов было мало.

Перед заседанием комиссии ее член Тынис Мёльдер (Центристская партия) сказал Delfi, что в ходе заседания предполагалось обсудить неправильно заполненную декларацию интересов премьера и кредитный договор, которого члены комиссии еще не видели.

Председатель комиссии Март Хельме сказал, что ничего нового в ходе заседания получено не было, и все вопросы по-прежнему остались в подвешенном состоянии. Тынис Мёльдер после обсуждения разочарованно сказал, что сложилась ситуация, когда один не управлял (Март Хельме), а другая — не отвечала (Кая Каллас), и в итоге вопросов лишь только прибавилось.

Перед заседанием

„Надеюсь, что мы продолжим тему и что это не превратится в большое шоу“, - сказал Мёльдер. В последний раз, когда Каллас посетила комиссию, это окончилось словесной войной между премьер-министром и председателем комиссии Мартом Хельме (EKRE).

Что касается кейса премьер-министра, Мёльдер сообщил, что они запросили все кредитные соглашения, касающиеся передачи Каллас денег своему мужу Арво Халлику. Он сказал, что у них нет договора на последний кредит. „Ради открытости следует также упомянуть, что в июле я предоставила Novaria Consult еще один кредит в размере 20 тысяч евро, который предназначен для инвестиций“, - заявила Каллас в начале скандала с восточными грузоперевозками. По словам Мёльдера, комиссия этого договора не получила. Он говорит, что до сих пор о нем нет конкретной информации и рассудил, что необходимо точно знать, было ли это сделано до срока подачи декларации интересов, поскольку, возможно, там это должно было быть отражено.

Кроме того, по словам Мёльдера, существует большая путаница вокруг того, почему Каллас не упомянула о кредите в 350 тысяч евро, предоставленном компании ее мужа, в прошлогодней декларации интересов. Каллас сослалась на человеческий фактор, она посчитала, что следует обратить внимание на события прошлого года. „Что касается декларации общественных интересов, то я всегда исходила из того, что ее следует подавать за календарный год“, - заявила она на пресс-конференции правительства в прошлый четверг.

Мёльдер считает, что необходимо выяснить, было ли это ошибкой или сознательным нарушением закона. Он полагает, что если бы Каллас указала кредит в декларации в прошлом году, нынешний скандал разразился бы уже тогда. „Перед выборами в Рийгикогу“, - отметил Мёльдер, - это могло оказать существенное влияние на внутреннюю политику“.

Помимо упомянутого заседания комиссии, Каллас сегодня также примет участие в заседании коалиционного совета в замке Тоомпеа. Там обсудят бюджет следующего года и, в более широком смысле, способы увеличения доходной базы страны. Двухдневная поездка правительства в Вихула на прошлой неделе не принесла результата в виде оформленного решения. „Это правда, что у нас нет окончательного соглашения“, - сказала Каллас Delfi перед полуночью в пятницу. Ранее он заявляла, что если ничего не предпринять, то в 2027 году стране не хватит порядка 2 миллиардов евро.

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