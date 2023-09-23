23.09.2023, 15:46
Мужчине отрубило пальцы руки. В этот день в Эстонии не нашлось ни одного специалиста по хирургии кисти. Пострадавший остался инвалидом(23)
Фото- и видеокадры могут шокировать!
ФОТО: | Delfi Meedia
Недели не проходит, чтобы в Эстонии не случилось несчастья, в результате которого кто-то лишился пальцев руки или получил тяжелую травму верхних конечностей. В крупнейшей в стране больнице специалисты по кистевой хирургии дежурят всего несколько дней в месяц, пишет издание Eesti Päevaleht.