Новости Эстонии
23.09.2023, 15:46

Мужчине отрубило пальцы руки. В этот день в Эстонии не нашлось ни одного специалиста по хирургии кисти. Пострадавший остался инвалидом

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Фото- и видеокадры могут шокировать!
Ежегодно в Эстонии проводится около 700–800 срочных операций по кистевой хирургии. Фото иллюстративное.
Ежегодно в Эстонии проводится около 700–800 срочных операций по кистевой хирургии. Фото иллюстративное.
ФОТО: Elise Christin Jörberg | Delfi Meedia

Недели не проходит, чтобы в Эстонии не случилось несчастья, в результате которого кто-то лишился пальцев руки или получил тяжелую травму верхних конечностей. В крупнейшей в стране больнице специалисты по кистевой хирургии дежурят всего несколько дней в месяц, пишет издание Eesti Päevaleht.

Знай бы мужчина, которого мы назовем, скажем, Каспаром, что этот майский день ему лучше было бы провести на диване, ни за что не взялся бы колоть дрова. Но беда, как известно, приходит без предупреждения.

Колка дров — занятие потенциально рискованное, требующее соблюдения требований безопасности, независимо от того, используется ли обычный топор или дровокол.

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