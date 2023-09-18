Выступление на Генассамблее ООН, встреча с Байденом и климатические вопросы: президент Карис отправился с визитом в США(12)
С понедельника по четверг президент Алар Карис примет участие в неделе открытия 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В центре внимания его встреч и выступлений – необходимость реформирования Совета Безопасности ООН с целью лишить голоса государство-агрессоров, продолжить поддержку Украины, ставшую жертвой развязанной Россией войны, и укрепить сотрудничество со странами за пределами трансатлантической оси.
Президент выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН поздно вечером в среду по эстонскому времени. Он скажет об очевидной необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и изменении методов работы с учетом продолжающейся агрессивной войны России в Украине. Неспособность Совета Безопасности разрешать конфликты и злоупотребление Россией правом вето делают невозможным выполнение главной задачи Совета Безопасности - предотвращение и прекращение конфликтов, обеспечение устойчивого мира.
„Эстония всегда выступала за мировой порядок, основанный на общих правилах и международном праве. Основное внимание уделяется уважению прав человека и международному гуманитарному праву, укреплению верховенства закона и предотвращению безнаказанности. Однако нынешняя реальность такова, что Россия серьезно нарушает все эти правила. Совет Безопасности ООН несет ответственность за международный мир и безопасность, однако этот орган не способен ответить на агрессию Кремля и уничтожение украинского государства и народа из-за статуса постоянного члена у России и злоупотребления ей правом вето. Мы должны найти пути выхода из этой ситуации, одним конкретным вариантом было бы исключение страны-участницы конфликта из голосования, как это уже описано в Уставе ООН“, - сказал президент.
„Хотя российская агрессия и сопутствующие ей последствия хорошо понятны для многих стран, поддержка Украины со стороны более широкого круга стран-членов ООН не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся, и для достижения этого необходимо вести постоянную работу“, - пояснил глава государства.
В Нью-Йорке глава эстонского государства примет участие в саммите ООН по Целям устойчивого развития (SDG) и диалоге лидеров, посвященном возможностям науки, технологий и инноваций. Также президент Карис станет участником саммита по климатическим амбициям и американо-балтийской инвестиционной встречи.
Он также выступит на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по вопросам мира и безопасности в Украине. Эстония организует выездную встречу на высоком уровне с делегациями Украины и США, Бельгии и Евросоюза, на которой глава государства выступит со вступительной речью. На этой встрече основное внимание будет уделено положению украинских детей в агрессивной войне, развязанной Россией, и болезненной проблеме принудительной депортации детей, которую Эстония постоянно держит в центре внимания международного сообщества.
Кроме того, запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и организованная Эстонией встреча глав трех балтийских государств и президента Польши. Президент Карис также встретится с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом и примет участие в приеме, организованном Глобальной инициативой Клинтона. В планах также несколько двусторонних встреч с главами других государств с упором на глобальных партнеров для обсуждения сотрудничества в международных организациях и поддержки Украины.
Президент также примет участие в параллельном мероприятии Всемирного дня уборки в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Эстония просит объявить Всемирный день уборки днем ООН.
Президент Карис также приглашен на прием президента США Джо Байдена, а по приглашению президента Словакии Зузаны Чапутовой и президента Чехии Петра Павла примет участие в приеме по случаю 30-летия основания обеих стран и их членства в ООН.
Глава государства вернется в Эстонию в пятницу.
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