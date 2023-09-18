Выступление на Генассамблее ООН, встреча с Байденом и климатические вопросы: президент Карис отправился с визитом в США

Президент выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН поздно вечером в среду по эстонскому времени. Он скажет об очевидной необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и изменении методов работы с учетом продолжающейся агрессивной войны России в Украине. Неспособность Совета Безопасности разрешать конфликты и злоупотребление Россией правом вето делают невозможным выполнение главной задачи Совета Безопасности - предотвращение и прекращение конфликтов, обеспечение устойчивого мира.

„Эстония всегда выступала за мировой порядок, основанный на общих правилах и международном праве. Основное внимание уделяется уважению прав человека и международному гуманитарному праву, укреплению верховенства закона и предотвращению безнаказанности. Однако нынешняя реальность такова, что Россия серьезно нарушает все эти правила. Совет Безопасности ООН несет ответственность за международный мир и безопасность, однако этот орган не способен ответить на агрессию Кремля и уничтожение украинского государства и народа из-за статуса постоянного члена у России и злоупотребления ей правом вето. Мы должны найти пути выхода из этой ситуации, одним конкретным вариантом было бы исключение страны-участницы конфликта из голосования, как это уже описано в Уставе ООН“, - сказал президент.

„Хотя российская агрессия и сопутствующие ей последствия хорошо понятны для многих стран, поддержка Украины со стороны более широкого круга стран-членов ООН не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся, и для достижения этого необходимо вести постоянную работу“, - пояснил глава государства.

В Нью-Йорке глава эстонского государства примет участие в саммите ООН по Целям устойчивого развития (SDG) и диалоге лидеров, посвященном возможностям науки, технологий и инноваций. Также президент Карис станет участником саммита по климатическим амбициям и американо-балтийской инвестиционной встречи.