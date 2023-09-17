ЧП и криминал
17.09.2023, 19:31

В волости Йыеляхтме произошла авария, обоих пострадавших доставили в больницу

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Delfi
Скриншот с видео.
Скриншот с видео.
ФОТО: Maria-Sofia Škatova | Delfi Meedia

Сегодня в 17.20 в волости Йыэляхтме на 10-м километре дороги Йыэлахтме-Кемба произошла авария, столкнулись два легковых автомобиля.

По данным полиции, автомобиль Toyota (за рулем которого находилась 68-летняя женщина) выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen (за рулем которого находился 56-летний мужчина).

Скорая доставила обоих в больницу.

Оба водители были трезвые и обладали необходимой категорией прав.

Скриншот с видео.

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