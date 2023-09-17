17.09.2023, 19:31
В волости Йыеляхтме произошла авария, обоих пострадавших доставили в больницу(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 17.20 в волости Йыэляхтме на 10-м километре дороги Йыэлахтме-Кемба произошла авария, столкнулись два легковых автомобиля.
По данным полиции, автомобиль Toyota (за рулем которого находилась 68-летняя женщина) выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen (за рулем которого находился 56-летний мужчина).
Скорая доставила обоих в больницу.
Оба водители были трезвые и обладали необходимой категорией прав.