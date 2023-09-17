Новости Эстонии
17.09.2023, 20:29

Министерство образования и науки начало надзорное производство в отношении Тартуского университета после скандала с незаконной передачей личных данных

 
Тартуский университет.
Тартуский университет.
ФОТО: Andres Tennus |

В конце августа Министерство образования и науки начало надзорное производство в отношении Тартуского университета. Производство связано с летним исследованием фонда Pere Sihtkapital, цель надзора - сделать на будущее необходимые выводы из случившегося.

31 августа Кристина Каллас издала приказ, согласно которому будет проконтролирована законность действий научно-исследовательских учреждений Тартуского университета. По словам Каллас, это производство связано с исследованием причин бездетности фондом Pere Sihtkapital.

„Цель надзора - проконтроллировать, были ли при выполнении исследования Pere Sihtkapital соблюдены правила Закона об организации исследовательской и научной деятельности“, - сообщила Каллас.

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