17.09.2023, 20:29
Министерство образования и науки начало надзорное производство в отношении Тартуского университета после скандала с незаконной передачей личных данных
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В конце августа Министерство образования и науки начало надзорное производство в отношении Тартуского университета. Производство связано с летним исследованием фонда Pere Sihtkapital, цель надзора - сделать на будущее необходимые выводы из случившегося.
31 августа Кристина Каллас издала приказ, согласно которому будет проконтролирована законность действий научно-исследовательских учреждений Тартуского университета. По словам Каллас, это производство связано с исследованием причин бездетности фондом Pere Sihtkapital.