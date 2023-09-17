Центрист Андрус Тамм обратился к комиссии по борьбе с коррупцией с просьбой проверить действия Катри Райк на посту мэра

Согласно Закону о борьбе с коррупцией, статья 11, пункт 1, подпункт 1, запрещается принимать решения или совершать действия если имеется хотя бы одно из следующих обстоятельств: решение или действие принимается в отношении самого должностного лица или лица, с ним связанного. В соответствии с Законом о организации местного самоуправления, статья 22, пункт 1, подпункт 19, в компетенцию муниципального собрания входит решение следующих вопросов: установление зарплаты, доплаты, компенсации, пособий и льгот для мэра и членов управы, а также решение о выплате компенсации членам управы и установление ее размера.

Андрус Тамм: „Мэр Нарвы Катри Райк назначила себя членом советов двух городских целевых учреждениях – Narva Haigla и Narva Linnaelamu, получая за это доплату, составляющую примерно 1 200 евро в месяц. Кроме того, она также назначила себя представителем от Нарвы в целевом учреждение по развития промышленных зон Ида-Вирумаа, откуда также получает доплату. Здесь имеется явный конфликт интересов. Например, в Таллинне было принято решение, что мэр или вице-мэр, являющиеся членами советов городских учреждениях, не получают за это доплаты. А в Силламяэ было принято решение, что члены управы не могут быть членами советов муниципальных учреждениях для предотвращения конфликта интересов“, - сказал Андрус Тамм.

„Интересно отметить, что как только два члена совета Нарвской больницы, которые также являются членами городского собрания Нарвы, подняли в совете вопрос о финансовых злоупотреблениях руководителя Нарвской больницы, который возглавляет Катри Райк, одновременно являясь мэром Нарвы, она быстро убрала этих людей из совета, ссылаясь на их некомпетентность, но оставив при этом лояльных членов городского собрания Нарвы на постах в совете больницы. Это вызывает вопрос, не оставляют ли членов городского собрания на должностях в советах исключительно с целью удерживать власть“, - задал вопрос Андрус Тамм.

Заместитель председателя Нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм просит Министерство юстиции и Специальную комиссию по борьбе с коррупцией Рийгикогу высказать свое мнение о том, является ли действие мэра Нарвы Катри Райк в данном случае коррупционным, если она назначила себя членом советов целевых учреждениях, управляемых Нарвской управы, получая при этом значительную доплату помимо заработной платы мэра, которую ей установило Нарвское городское собрание.