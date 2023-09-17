Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей смерти и коме

17 сентября, в час дня, своем Telegram-канале глава Чечни выложил видео с прогулки и подписал его следующим образом: “Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит“.

На прикрепленных к посту видео Кадыров в дождливую погоду гуляет по парку.

15 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии, пишет online.ua. Действительно, есть информация, что Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни — обострились и стали причиной такого состояния.

Также портал online.ua, а также несколько других источников, опубликовали сегодня, 17 сентября, информацию о возможной смерти главы Чечни со ссылкой на внутренние источники.

Ранее СМИ сообщали, что Кадыров уже несколько дней находится в коме. В частности, издание Obozrevatel со ссылкой на свои источники писало, что Рамзана Кадырова доставляли самолетом в Москву, однако после безрезультатного лечения вернули в Чечню.

Весной немецкое издание Bild сообщало, что Кадыров испытывает серьезные проблемы с почками и вроде бы даже нуждается в пересадке почки.