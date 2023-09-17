Украинские СМИ: Умер глава Чечни Рамзан Кадыров. Российские власти молчат

Утверждения о смерти Кадырова, например, распространяет советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, одни источники российских Telegram-каналов верят в смерть Кадырова, другие - в то, что он в коме, трeтьи в то, что он стал жертвой отравления.

В каких именно Telegram-каналах об этом пишут, из слов Геращенко непонятно. Проукраинский канал „Реальна Війна“ утверждает, что Кадыров в коме. Сообщения о том, что Кадыров в коме, также распространяет, по информации Gordon.ua, украинский приватный канал Radikalnj (Радикальня), который доступен ограниченному кругу людей. Сам Кадыров не выходил на связь и не опровергал появившиеся еще с пятницы слухи о том, что он в коме.

Что известно о болезни Кадырова

15 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии, пишет online.ua. Действительно, есть информация, что Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни — обострились и стали причиной такого состояния.

Этот же портал опубликовал сегодня, 17 сентября, информацию о смерти главы Чечни со ссылкой на внутренние источники.

Ранее СМИ сообщали, что Кадыров уже несколько дней находится в коме. В частности, издание Obozrevatel со ссылкой на свои источники писало, что Рамзана Кадырова доставляли самолетом в Москву, однако после безрезультатного лечения вернули в Чечню.

Весной немецкое издание Bild сообщало, что Кадыров испытывает серьезные проблемы с почками и вроде бы даже нуждается в пересадке почки.

„Это очень сложная операция даже для людей, ведущих здоровый образ жизни. Может случиться отторжение органа, нужна иммуносупрессивная терапия, а на ней, как правило, не очень долго живут. Если выйдет 10 лет – это уже хорошо“, — сообщали журналисты издания.

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