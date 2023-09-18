Сколько хотят получать маркетологи в Эстонии?

Зарплатные ожидания маркетологов превышают реально получаемую ими зарплату на 525 евро, что несколько ниже (23%), чем в среднем по Эстонии (25%).

У руководителей отделов маркетинга зарплатные ожидания превышают отметку в 3000 евро (3046 евро, 23% зарплатных ожиданий), у специалистов высшего звена - 2477 евро (31% зарплатных ожиданий), у специалистов среднего звена - 2121 евро (26% зарплатных ожиданий).

Половина опрошенных сотрудников отдела маркетинга отметили, что их базовая зарплата за год выросла, а 43% сотрудников отдела маркетинга за последний год получили также премии и надбавки, что составляет 93% от их зарплаты.

Маркетологи активно участвуют в поиске работы

Более половины маркетологов (58%) получали в этом году приглашения на новую работу, что выше, чем в среднем по всем респондентам (43%).

Исследование показало, что специалисты по маркетингу более открыты к смене работы, чем в среднем по стране: 40% маркетологов подавали заявления о приеме на новую работу в течение последних шести месяцев, что значительно выше, чем в среднем по стране (26%). При смене работы зарплатные ожидания маркетологов также несколько повышаются - до 2 368 евро.

В среднем, согласно статистике cvkeskus.ee, на одну вакансию маркетолога в последние месяцы претендуют 60 кандидатов. Это на 65% больше, чем в то же время в прошлом году.

60% маркетологов используют ChatGPT в своей работе

Если в среднем 30% сотрудников в Эстонии используют в своей работе ChatGPT и другие технологии генерации текстов, то среди маркетологов применение ИИ вдвое популярнее.

Маркетологи чаще всего используют ИИ для генерации идей (так поступили 81% респондентов) и для генерации текстов (66% респондентов).

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