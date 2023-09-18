Сколько хотят получать маркетологи в Эстонии?(3)
По данным исследования рынка труда, проведенного cvkeskus.ee и агентством Palgainfo, работники сферы маркетинга хотят получать на своем нынешнем месте работы чистую зарплату в размере 2314 евро, что на 9% больше, чем год назад.
Зарплатные ожидания маркетологов превышают реально получаемую ими зарплату на 525 евро, что несколько ниже (23%), чем в среднем по Эстонии (25%).
У руководителей отделов маркетинга зарплатные ожидания превышают отметку в 3000 евро (3046 евро, 23% зарплатных ожиданий), у специалистов высшего звена - 2477 евро (31% зарплатных ожиданий), у специалистов среднего звена - 2121 евро (26% зарплатных ожиданий).
Половина опрошенных сотрудников отдела маркетинга отметили, что их базовая зарплата за год выросла, а 43% сотрудников отдела маркетинга за последний год получили также премии и надбавки, что составляет 93% от их зарплаты.
Маркетологи активно участвуют в поиске работы
Более половины маркетологов (58%) получали в этом году приглашения на новую работу, что выше, чем в среднем по всем респондентам (43%).
Исследование показало, что специалисты по маркетингу более открыты к смене работы, чем в среднем по стране: 40% маркетологов подавали заявления о приеме на новую работу в течение последних шести месяцев, что значительно выше, чем в среднем по стране (26%). При смене работы зарплатные ожидания маркетологов также несколько повышаются - до 2 368 евро.
В среднем, согласно статистике cvkeskus.ee, на одну вакансию маркетолога в последние месяцы претендуют 60 кандидатов. Это на 65% больше, чем в то же время в прошлом году.
60% маркетологов используют ChatGPT в своей работе
Если в среднем 30% сотрудников в Эстонии используют в своей работе ChatGPT и другие технологии генерации текстов, то среди маркетологов применение ИИ вдвое популярнее.
Маркетологи чаще всего используют ИИ для генерации идей (так поступили 81% респондентов) и для генерации текстов (66% респондентов).
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