Лизинговые компании не рекомендуют выезжать в Россию на автомобиле: „Клиент берет на себя большие риски“

Карин Саар, руководитель отдела лизинга Swedbank, говорит, что не рекомендует ездить в Россию на автомобиле, приобретенном в лизинг Swedbank. Принимая решение о поездке в Россию на автомобиле, клиент берет на себя большие риски.

„Согласно стандартным условиям комплексного страхования Swedbank, комплексное страхование в России не действует. Кроме того, в условиях страхования указано, что страхование не распространяется на экспроприацию имущества. Обязательства, взятые на себя по договору аренды, являются ответственностью клиента и должны быть выполнены“, - говорит Саар.

Мартин Ильвес, руководитель Coop Liising, поясняет, что, как правило, экспроприация имущества является исключением для всех страховых компаний и такие случаи не компенсируются клиенту. Однако если лизинговый автомобиль конфискован, лизингополучатель все равно должен выполнить все свои обязательства перед лизингодателем.

Ни Coop Liising, ни Coop Kindlustusmaakler не предлагают страховую защиту для России или Беларуси ни по одному из своих договоров лизинга или страхования“, - добавляет он.

Представитель компании Luminor Liising сообщил, что они не выдают доверенностей на ввоз автомобиля в Россию и Беларусь и проинформировали об этом своих клиентов.

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