Во Всемирном дне чистоты приняли участие почти 55 000 жителей Эстонии, но мусора еще много

„Пляжные зоны удивительно грязные, учитывая, сколько мы уже убрали в этих местах“, - говорит Элике Савиорг, руководитель эстонской толоки. „В этом году на уборку вышло рекордное количество людей - их число растет с каждым годом, и это здорово! Люди приходят общинами и организациями, и, конечно же, учителя приходят с молодежью“, - добавила Эгер Карусе, менеджер по маркетингу и коммуникациям толоки, которая участвует во Всемирном дне чистоты с самого первого года.

В празднике приняли участие люди разных возрастов, национальностей и взглядов. На уборку вышли люди со всей страны. В течение первого часа Рихо, работающая в Горхолле, нашла много тары, стекла, использованных туалетных принадлежностей, а также кровати, халаты и многое другое.

Ежегодно в Эстонии проводится Всемирный день чистоты, посвященный проблеме мелкого и пластикового мусора. В этом году особое внимание было уделено отходам на кладбищах, где основной проблемой являются одноразовые пластиковые свечи и искусственные растения, а также то, что на кладбищах не сортируют мусор.

„На севере города на уборку собралось 1200 человек! Людей действительно много, настроение хорошее, хотя мусора еще очень много. Приятно видеть, что многие приходят с детьми, и что семейные дни организуются совместно с властями“, - говорит Ааре Колл, руководитель Департамента городского хозяйства Пыхья-Таллинна, который уже десять лет координирует различные акции по уборке города.

В этом году Балтийское море также было в центре внимания: уборка проводилась как на пляжах, так и в море, реках и озерах. В уборке участвовали как водолазы, так и, например, лодки, которые собирали мусор, скопившийся на небольших островах реки Пирита.

В глобальной уборке принимают участие 190 стран мира. Если во многих регионах толока уже закончилась или подходит к концу, то во многих странах она только начинается. Окончательное количество участников уборки будет известно в октябре.