Не упустите последний шанс! Сегодня еще можно посмотреть выставку грибов Эстонского музея природы
В это воскресенье до 19 часов в Эстонском музее природы еще можно посмотреть традиционную выставку грибов. До закрытия выставки на месте будут консультанты, у которых можно получить советы или помощь в определении вида найденных грибов.
„Сегодня на выставке представлено много свежих грибов, которые мы с коллегами принесли из леса вчера вечером, – рассказала биолог Эстонского природного музея Лооре Эрлих. – Одним из интересных находок является паутинник кроваво-красный, который является хорошим грибом для окрашивания пряжи и дает очень красивый и глубокий красный цвет. Я сама использовала этот гриб для окрашивания пасхальных яиц“.
61-ю выставку грибов Эстонского музея природу с момента ее открытия посмотрели почти 7800 человек. На выставке представлено более 150 видов грибов, из которых около половины съедобны.
Выставка проходит во дворе музея в большой выставочной палатке и дождь посещению выставки не помешает.
Сегодня также последний день выставки автора Петера Лауритса „Нечто, связующее всех“.