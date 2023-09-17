Не упустите последний шанс! Сегодня еще можно посмотреть выставку грибов Эстонского музея природы

„Сегодня на выставке представлено много свежих грибов, которые мы с коллегами принесли из леса вчера вечером, – рассказала биолог Эстонского природного музея Лооре Эрлих. – Одним из интересных находок является паутинник кроваво-красный, который является хорошим грибом для окрашивания пряжи и дает очень красивый и глубокий красный цвет. Я сама использовала этот гриб для окрашивания пасхальных яиц“.