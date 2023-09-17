ФОТО | EKRE выбрала новых руководителей. Совет партии выступил с заявлением: „Нынешнее правительство готовит разрушение Эстонского государства“(26)
Сегодня совет EKRE собрался в отеле Olümpia в Таллинне, чтобы выбрать нового председателя и заместителя председателя. Были избраны Март Каллас и Лана Леэметс.
Повестка дня совета EKRE включала в себя выборы председателя и заместителя председателя совета, обзор политической ситуации, сделанный председателем партии Мартином Хельме, и принятие политического заявления.
Кандидатами на пост председателя были Эвелин Пооламетс и Март Каллас, а кандидатом на пост заместителя председателя - Лана Леэметс.
Совет EKRE состоит из почетного председателя партии, председателя и заместителей председателя, депутатов от партии, членов совета, избранных на съезде, председателей ассоциаций и председателей уездных и городских ассоциаций. Уездные и городские объединения дополнительно имеют по одному представителю на каждые 300 членов.
Мартин Хельме: Карилайд ушел в Отечество - слава Богу!
Председатель партии Мартин Хельме представил на собрании обзор политической ситуации. Он сказал, что правление заинтересовано в приеме членов, если они соответствуют мировоззрению EKRE и не угрожают единству партии.
Он подчеркнул, что округам не следует принимать большое количество членов центристской партии без проверки их биографии. „Тогда внутри организации EKRE будет существовать небольшая ячейка Центристской партии, а нам это не нужно“, - добавил Хельме. В своем обзоре лидер партии также выделил Яануса Карилайда, который сегодня покинул Центристскую партию и присоединился к Отечеству. „Слава Богу! Я желаю им обоим сил и успехов“, - заявил Хельме.
Заявление Совета
Совет EKRE также сделал сегодня заявление с требованием отставки премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ). „Кая Каллас, спаси Эстонию - отойди!“ - таково было название заявления.
В заявлении отмечается, что самым актуальным вопросом эстонской политики стала Кая Каллас „которая через свою семью нажилась на ведении бизнеса в путинской России“, - говорится в заявлении. „Своей некомпетентной политикой и глубоко аморальным поведением Каллас, которая долгое время представляла себя как очень морального человека, завела нашу страну в серьезный кризис и тупик“.
Было также добавлено, что ущерб, нанесенный международной репутации действиями Каллас, является самым большим, который когда-либо случался с Эстонией. „Чем дольше нынешний премьер-министр находится на своем посту, тем больше будет этот репутационный ущерб и тем больше пострадает авторитет Эстонии как страны, которая поддерживает Украину, требует и обеспечивает соблюдение российских санкций“, - говорится в заявлении.
„Очевидно также, что чем дольше Партия реформ и ее партнеры по коалиции позволяют Каллас существовать, тем более распространенным явлением становится повседневная ложь, манипуляция и лицемерие, которые были неприемлемы в нашем обществе при поддержке руководства государства, а в Эстонии становится более законным вести бизнес с путинскими олигархами, используя кровавые деньги и криминальный талант белых воротничков. Морально разлагающее общество есть преступление против собственного народа“.
В заявлении совета отмечено, что Кая Каллас не только лишена морального компаса, но и некомпетентна, чтобы руководить страной. „Невозможно вывести Эстонию из крупнейшей в Европе инфляции и рецессии, вызванной правительством Партии реформ“, - говорится в заявлении. „Точно так же правительству не хватает воли и способности найти решение одного из самых серьезных демографических кризисов в истории. Напротив, повышая налоги и вводя новые, сокращая семейные пособия, вызывая крупнейшую в истории массовую иммиграцию и устраняя парламентскую демократию, нынешнее правительство готовит разрушение Эстонского национального государства“.
В заявлении совета обращается внимание на то, что вся правительственная коалиция потеряла поддержку общества и пострадал авторитет политики в целом. По заявлению совета, для его восстановления необходимы внеочередные выборы. „Однако первым шагом является отставка премьер-министра“, - говорится в заявлении. „Мы призываем граждан Эстонии использовать все законные средства - пикеты, демонстрации, меморандумы, петиции - чтобы оказать давление на премьер-министра и правящую коалицию, чтобы они ушли в отставку и призвали к внеочередным выборам. Только если Кая Каллас уйдет в отставку, Эстония сможет двигаться вперед!“
„Мы также подтверждаем, что EKRE как можно скорее отменит все вредные решения нынешнего правительства, включая сокращение семейных пособий, легализацию однополых браков, предлагаемый налог на автомобили и закон о цензуре“.