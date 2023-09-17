ФОТО | EKRE выбрала новых руководителей. Совет партии выступил с заявлением: „Нынешнее правительство готовит разрушение Эстонского государства“

Повестка дня совета EKRE включала в себя выборы председателя и заместителя председателя совета, обзор политической ситуации, сделанный председателем партии Мартином Хельме, и принятие политического заявления.

Кандидатами на пост председателя были Эвелин Пооламетс и Март Каллас, а кандидатом на пост заместителя председателя - Лана Леэметс.

Совет EKRE состоит из почетного председателя партии, председателя и заместителей председателя, депутатов от партии, членов совета, избранных на съезде, председателей ассоциаций и председателей уездных и городских ассоциаций. Уездные и городские объединения дополнительно имеют по одному представителю на каждые 300 членов.

Мартин Хельме: Карилайд ушел в Отечество - слава Богу!

Председатель партии Мартин Хельме представил на собрании обзор политической ситуации. Он сказал, что правление заинтересовано в приеме членов, если они соответствуют мировоззрению EKRE и не угрожают единству партии.

Он подчеркнул, что округам не следует принимать большое количество членов центристской партии без проверки их биографии. „Тогда внутри организации EKRE будет существовать небольшая ячейка Центристской партии, а нам это не нужно“, - добавил Хельме. В своем обзоре лидер партии также выделил Яануса Карилайда, который сегодня покинул Центристскую партию и присоединился к Отечеству. „Слава Богу! Я желаю им обоим сил и успехов“, - заявил Хельме.

Заявление Совета

Совет EKRE также сделал сегодня заявление с требованием отставки премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ). „Кая Каллас, спаси Эстонию - отойди!“ - таково было название заявления.

В заявлении отмечается, что самым актуальным вопросом эстонской политики стала Кая Каллас „которая через свою семью нажилась на ведении бизнеса в путинской России“, - говорится в заявлении. „Своей некомпетентной политикой и глубоко аморальным поведением Каллас, которая долгое время представляла себя как очень морального человека, завела нашу страну в серьезный кризис и тупик“.