Маргус Цахкна о государственном бюджете: самая большая проблема - это глубокий дефицит

Маргус Цахкна заявил Delfi, что решение проблем государственного бюджета не должно осуществляться за счет образования. „Образование - это вообще-то лучшая экономическая политика из всех возможных“, - сказал Цахкна. „Если вы будете продолжать забирать средства из образования, чтобы заткнуть дыры, это будет не очень хорошая инвестиция“.