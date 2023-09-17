Новости Эстонии
17.09.2023, 09:58

Маргус Цахкна о государственном бюджете: самая большая проблема - это глубокий дефицит

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Маргус Цахкна говорит, что мировоззренческие противоречия вплелись в переговоры по бюджету
Маргус Цахкна говорит, что мировоззренческие противоречия вплелись в переговоры по бюджету
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

Министр иностранных дел Маргус Цахкна ( Eesti 200) заявил, что „затыкание дыр“ в государственном бюджете не должно происходить за счет образования.

Маргус Цахкна заявил Delfi, что решение проблем государственного бюджета не должно осуществляться за счет образования. „Образование - это вообще-то лучшая экономическая политика из всех возможных“, - сказал Цахкна. „Если вы будете продолжать забирать средства из образования, чтобы заткнуть дыры, это будет не очень хорошая инвестиция“.

Необходимо серьезно подумать о том, что делать со страной

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