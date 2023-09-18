Бесплатные деньги: защитите свою криптовалюту от кражи и самого себя

Многие пользователи криптовалюты могут даже и не знать, как выглядит закрытый ключ. Например, закрытый ключ одного биткойн-адреса (или „кошелька“) может выглядеть так: KxBacM22hLi3o8W8nQFk6gpWZ6c3C2N9VAr1e3buYGpBVNZaft2p. Да, это просто набор букв и цифр. Любой человек, знающий ключ, может переместить активы, находящиеся в соответствующем кошельке. Иногда ключ может быть заменен так называемой мнемонической фразой (seed phrase), то есть 12 или 24 английскими словами в определенном порядке, из которых можно получить закрытый ключ.

В криптомире есть широко используемая фраза, которую можно перевести как „нет ключей, нет криптовалюты“ (not your keys, not your coins). Она указывает на то, что если вы не управляете закрытым ключом своей криптовалюты, то вы фактически не управляете и своей криптовалютой. Однако в действительности это не совсем так, поскольку централизованная платформа также может быть одним из самых безопасных мест для хранения криптовалюты.

К сожалению, в первую очередь следует признать, что не существует ничего безопасного на 100%. Например, ни один класс активов не застрахован от удара астероида, независимо от того, насколько надежно они хранятся. Естественно, если произойдет такой экстремальный случай, то мы все столкнемся с гораздо более серьезными проблемами, чем защита собственной криптовалюты, золота или акций. Поэтому, здесь мы поговорим о „достаточной безопасности“. Вероятнее всего, 100 евро, находящиеся в вашем кошельке (цифровом или физическом), которые вы хотите использовать в оперативном режиме, не нуждаются в сверхнадежной защите, так как обычно между безопасностью и простотой использования следует выбирать определенный компромисс. А вот свои сбережения точно следует хранить в большей безопасности, чем позволяет обеспечить карман брюк или более простой цифровой кошелек. Для обеспечения безопасности криптовалюты обычно необходимо:

Для уверенности в том, что ключ никто не сможет украсть, нужно подумать, как его следует хранить. Если вы решите хранить ключ на компьютере, лучше всего, чтобы этот компьютер никогда не был подключен к Интернету. Это важно, потому что хакеры, вирусы и трояны действуют достаточно активно, и, к сожалению, ни одно программное обеспечение не является безопасным на 100%. И даже если компьютер не подключен к Интернету, необходимо позаботиться о физической безопасности – если кто-то получит доступ к компьютеру, он тоже может украсть ключ. Поэтому хранящийся на компьютере ключ всегда должен быть зашифрован.

Аналогичная ситуация и с хранением активов на смартфоне. Существует множество подходящих приложений-кошельков, и они могут обеспечить необходимую безопасность, если вы сами проявите осмотрительность. Однако если вы храните большую сумму, рекомендуется иметь для этого отдельное устройство, которое не используется ежедневно и всегда находится в режиме полета, кроме случаев, когда вам нужно сделать перевод. Пароли, с помощью которых вы можете получить доступ к закрытым ключам или кошельку, также должны храниться в безопасности. Людям свойственно забывать определенные вещи, и поэтому вам стоит защитить свою криптовалюту и от самого себя. А именно, вы должны исключить риск потери доступа к своим активам из-за рассеянности, плохой памяти или каких-либо других ваших особенностей, а также в результате повреждения или уничтожения устройств.

Предотвращение потери закрытого ключа

В приключенческой комедии Райна Ранну на денежную тематику „Свободные деньги“, которая появилась в кинотеатрах на прошлой неделе, главный герой чтобы вспомнить пароль для криптовалюты даже идет к гипнотизеру. Разворачивающаяся в фильме история вдохновлена ​​реальными событиями, и она хорошо отражает происходящее в мире финансов в последнее десятилетие.