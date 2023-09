Бесплатные деньги: защитите свою криптовалюту от кражи и самого себя

Самостоятельное хранение криптовалюты (self-custody)

В криптомире есть широко используемая фраза, которую можно перевести как „нет ключей, нет криптовалюты“ (not your keys, not your coins). Она указывает на то, что если вы не управляете закрытым ключом своей криптовалюты, то вы фактически не управляете и своей криптовалютой. Однако в действительности это не совсем так, поскольку централизованная платформа также может быть одним из самых безопасных мест для хранения криптовалюты.