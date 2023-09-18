Бесплатные деньги: защитите свою криптовалюту от кражи и самого себя
Помимо внешних опасностей, активам может угрожать также и плохая память владельца или другие человеческие слабости. О том, как следует защитить себя, пишет представитель Binance Полина Бротье.
К сожалению, в первую очередь следует признать, что не существует ничего безопасного на 100%. Например, ни один класс активов не застрахован от удара астероида, независимо от того, насколько надежно они хранятся. Естественно, если произойдет такой экстремальный случай, то мы все столкнемся с гораздо более серьезными проблемами, чем защита собственной криптовалюты, золота или акций. Поэтому, здесь мы поговорим о „достаточной безопасности“. Вероятнее всего, 100 евро, находящиеся в вашем кошельке (цифровом или физическом), которые вы хотите использовать в оперативном режиме, не нуждаются в сверхнадежной защите, так как обычно между безопасностью и простотой использования следует выбирать определенный компромисс. А вот свои сбережения точно следует хранить в большей безопасности, чем позволяет обеспечить карман брюк или более простой цифровой кошелек. Для обеспечения безопасности криптовалюты обычно необходимо:
Позаботиться о том, чтобы ее никто не украл.
Позаботиться о том, чтобы вы ее не потеряли сами.
Создать возможность для передачи активов в случае вашей смерти.
Самостоятельное хранение криптовалюты (self-custody)
В криптомире есть широко используемая фраза, которую можно перевести как „нет ключей, нет криптовалюты“ (not your keys, not your coins). Она указывает на то, что если вы не управляете закрытым ключом своей криптовалюты, то вы фактически не управляете и своей криптовалютой. Однако в действительности это не совсем так, поскольку централизованная платформа также может быть одним из самых безопасных мест для хранения криптовалюты.
Многие пользователи криптовалюты могут даже и не знать, как выглядит закрытый ключ. Например, закрытый ключ одного биткойн-адреса (или „кошелька“) может выглядеть так: KxBacM22hLi3o8W8nQFk6gpWZ6c3C2N9VAr1e3buYGpBVNZaft2p. Да, это просто набор букв и цифр. Любой человек, знающий ключ, может переместить активы, находящиеся в соответствующем кошельке. Иногда ключ может быть заменен так называемой мнемонической фразой (seed phrase), то есть 12 или 24 английскими словами в определенном порядке, из которых можно получить закрытый ключ.
Для уверенности в том, что ключ никто не сможет украсть, нужно подумать, как его следует хранить. Если вы решите хранить ключ на компьютере, лучше всего, чтобы этот компьютер никогда не был подключен к Интернету. Это важно, потому что хакеры, вирусы и трояны действуют достаточно активно, и, к сожалению, ни одно программное обеспечение не является безопасным на 100%. И даже если компьютер не подключен к Интернету, необходимо позаботиться о физической безопасности – если кто-то получит доступ к компьютеру, он тоже может украсть ключ. Поэтому хранящийся на компьютере ключ всегда должен быть зашифрован.
Аналогичная ситуация и с хранением активов на смартфоне. Существует множество подходящих приложений-кошельков, и они могут обеспечить необходимую безопасность, если вы сами проявите осмотрительность. Однако если вы храните большую сумму, рекомендуется иметь для этого отдельное устройство, которое не используется ежедневно и всегда находится в режиме полета, кроме случаев, когда вам нужно сделать перевод. Пароли, с помощью которых вы можете получить доступ к закрытым ключам или кошельку, также должны храниться в безопасности. Людям свойственно забывать определенные вещи, и поэтому вам стоит защитить свою криптовалюту и от самого себя. А именно, вы должны исключить риск потери доступа к своим активам из-за рассеянности, плохой памяти или каких-либо других ваших особенностей, а также в результате повреждения или уничтожения устройств.
Предотвращение потери закрытого ключа
В приключенческой комедии Райна Ранну на денежную тематику „Свободные деньги“, которая появилась в кинотеатрах на прошлой неделе, главный герой чтобы вспомнить пароль для криптовалюты даже идет к гипнотизеру. Разворачивающаяся в фильме история вдохновлена реальными событиями, и она хорошо отражает происходящее в мире финансов в последнее десятилетие.
Однако помимо ошибок, свойственных человеку, может случиться и так, что хранящее необходимые данные устройство получит повреждения, будет уничтожено, или владелец потеряет к нему доступ. В этом случае потери криптовалюты можно избежать, если вовремя сделать резервную копию. Для хранения резервной копии, опять-таки, нужно соблюдать все требования по безопасности.
Предоставление доступа доверенному лицу
К сожалению, следует подумать и о том, что произойдет с криптоактивом после ухода его владельца из жизни. Хорошей идеей будет предоставление доступа одному или нескольким близким, которым вы доверяете. Сделать это можно, например, посредством (зашифрованного) закрытого ключа или пароля в запечатанном конверте. При этом, опять-таки, следует учитывать различные риски. Один из вариантов – разделить закрытый ключ или пароль на несколько частей и передать их разным людям, чтобы никто из них не мог получить доступ к вашей собственности, действуя в одиночку, но, чтобы они могли сделать это совместно. Естественно, при такой тактике увеличивается и вероятность того, что кто-то потеряет доверенную ему часть, в результате чего доступа лишатся и все остальные участники. Аналогично разрешению доступа к банковскому вкладу после смерти, доступ к криптоактивам можно получить, если они размещены на какой-либо более крупной платформе.
Хранение криптовалюты у поставщика услуги
Аналогично использованию банков для хранения обычных денег, многие пользователи криптовалюты сегодня также хранят свои активы на биржевых платформах или в специальных сервисах кошельков. Действительно, хранилища платформ являются заманчивой целью для хакеров, однако большие и опытные платформы применяют чрезвычайно строгие требования к безопасности. В принципе, конечно, можно ограбить и банк, но только шанс на успех в таком мероприятии невелик. И даже если это удастся сделать, то, например, вклады в действующих в Эстонии банках обеспечиваются государством в размере 100 000 евро. Аналогичную систему внедрила и, например, платформа Binance посредством своего фонда безопасных активов для пользователей (SAFU), который при чрезвычайных ситуациях обеспечивает активы пользователей на сумму в пределах 1 миллиарда долларов.
Естественно, даже при использовании централизованных решений необходимо хранить свои пароли в секрете и безопасности, и обязательно использовать двухэтапную аутентификацию. С точки зрения баланса простоты использования и безопасности хранение активов на центральной платформе является оптимальным вариантом для многих владельцев криптовалют. Однако при хранении более крупных сумм всегда стоит проконсультироваться со специалистом.
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