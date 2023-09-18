Таллинн представит дополненный проект улицы Ластекоду

„Улица Ластекоду – это особое место: для одних это родная улица, другие приезжают сюда для посещения Центрального рынка, а для пешеходов и велосипедистов это важное связующее звено между автовокзалом и центром города. Люди активно участвовали в обсуждении будущего улицы, и мы рады представить проект, разработанный с учетом предложений горожан. Убежден, что мы обязательно найдем компромисс и по вопросу парковочных мест, и после реконструкции все участники движения смогут передвигаться в комфортной и безопасной среде“, - отметил вице-мэр Владимир Свет.

„В ходе реконструкции планируется полностью преобразить улицу – будет создано отдельное пространство для движения пешеходов, велосипедистов и автотранспорта. Радует, что проект предусматривает посадку деревьев и позволяет максимально сохранить существующее озеленение, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Кроме того, будет модернизировано уличное освещение, обновлена система отвода ливневых вод, а также трубопровод для систем центрального отопления и охлаждения, водоснабжения и канализации. Ведь улица должна быть современной и под землей“.

Проект охватывает улицу Ластекоду на всей протяженности – от ул. Лийвалайа до Масина, а также улицу Маcина от Ластекоду до Тартуского шоссе. В целях обеспечения безопасности максимально возможная скорость движения по улице не будет превышать 30 км/ч. Будут приняты и другие меры для успокоения движения – приподнятые перекрестки, узкие полосы движения и минимальные радиусы поворота.