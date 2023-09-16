Кристина Каллас о госбюджете: у нас есть время только до вечера понедельника, но мы уже приблизились к договоренностям

По словам министра образования и науки, вице-председателя Eesti 200, Кристины Каллас, в ходе бюджетных переговоров, состоявшихся в четверг и пятницу, правительственные партии приблизились к решению, а окончательные детали будут обсуждаться сегодня, завтра и послезавтра. „Пока все не согласуем, соглашения не будет. На выходных пройдут собрания и партийные советы для обсуждения этого вопроса. Бюджет должен быть готов к вечеру понедельника“, - описала Кристина Каллас текущее положение дел. „Премьер-министр решит, когда снова созвать политические партии“.

Ссылаясь на слова премьер-министра Каи Каллас ERR, она заметила, что обсуждается и сокращение дополнительного финансирования высшего образования. Стратегия государственного бюджета предусматривает увеличение финансирования высшего образования на 15% в год. Кристина Каллас заявила, что Eesti 200 не согласна с отменой этого повышения. „На мой взгляд, есть два места, где нельзя сокращать расходы - расходы на оборону и образование. Хороший уровень образования – основа экономического роста“, – сказала Каллас. По ее словам, речь идет, по сути, о погашении старого долга, поскольку высшее образование уже много лет недофинансируется.

По словам министра, в ходе переговоров еще можно было найти как места сокращения, так и возможности увеличения доходов. „Радоваться нечему, и Eesti 200 тоже пришла в правительство с иными ожиданиями. Но действия предыдущих правительств создали очень сложную ситуацию“, - сказала Каллас.

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