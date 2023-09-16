Бронирование очереди на границе с Россией для легковых автомобилей подорожает почти вдвое

На транспортном средстве восточную границу Эстонии можно пересечь либо в порядке живой очереди, либо по предварительному бронированию времени пересечения границы, напоминает Департамент полиции и погранохраны.

Систему бронирования пересечения границы, а также зоны ожидания автомобилей, находящиеся около пограничных пунктов, обслуживают частные предприятия, которые, исходя из Закона о государственной границе, могут запрашивать плату за бронирование.

Поскольку расходы этих предприятий по ряду причин возросли, для автомобилей в ближайшее время цена за бронирование времени пересечения границы вырастет с пяти евро до девяти.

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